«الزملوط»: الرئيس وجه بزراعة 2.5 مليون نخلة وإطلاق مبادرة الحرير قريبا

أكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، أن المحافظة يوجد بها حوالي 2.5 مليون نخلة، يبلغ حجم إنتاجها حوالي 150 ألف طن تمور سنوياً، من نوع واحد فقط، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بإطلاق مبادرة جديدة «مبادرة النخيل»، لزيادة عدد أشجار النخيل بالمحافظة، إلى 5 ملايين نخلة.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنهم زرعوا المليون الأولى، ومنها أنواع ذات قيمة اقتصادية عالية وسعر مرتفع، مثل «المجدول»، مشيراً إلى أن جهاز الخدمة الوطنية يقوم أيضاً بإنشاء مشروع كبير في هذا القطاع بالمحافظة.

ولفت «الزملوط» إلى أن مشكلة النخيل هو أنه يأخذ وقتاً طويلاً، موضحاً أن المحافظة بها مشروعات زراعية أخرى جيدة، مثل مبادرة الحرير، التي سيُعلن عنها قريباً عند زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى المحافظة.

وأوضح أنهم سوف يزرعون 50 ألف فدان توت، وستشمل المبادرة زراعة التوت إلى التربية وصناعة السجاد، مشددا على أن المحافظة بها العديد من المشروعات الزراعية المهمة، مثل زراعة النباتات العطرية، وأيضا مشروع الريف المصري الذي يوجد منه في المحافظة حوالي 400 ألف فدان، والمحافظة زرعت حوالي 450 ألف فدان أخرى.

وكشف أن مساحة المحافظة حوالي 44% من مساحة مصر، أي أقل من نصف مساحة مصر كلها بقليل، مشيراً إلى أن التنمية في المحافظة توقفت بسبب الحروب التي خاضتها مصر في عصور سابقة، حتى أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مشروع المليون ونصف المليون فدان في المحافظة، وهنا بدأ المصريون في الاهتمام بالمحافظة.

ولفت إلى أنهم يصدرون التمور إلى عدد من الدول الأجنبية، من الصين إلى المغرب، مشدداً على أن الاستثمار الزراعي لم يأت إلا بعد إنشاء شبكة طرق جيدة.