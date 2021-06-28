تعرف على طرق تخسيس البطن بسهولة.. خبيرة تغذية علاجية تكشف الخطوات

«هناك إمكان لتحكم مريض السمنة فيما يتناوله من طعام، من خلال اتباعه نظام غذائي قوي يقلل الشهية»، هذا ما أكدته الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية للمواطن من أجل معرفة طرق التخسيس، تحت بند «تعرف على طرق تخسيس البطن بسهولة»، حيث ذكرت أن هناك إمكان لتناول بعض المواد التي تقلل الشهية على مدار اليوم، وبالتالي لن يشعر مريض السمنة بالجوع على مدار اليوم.

تعرف على طرق تخسيس البطن بسهولة

وأضافت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الكوجيك والأناسيلم يقلل الشهية، ويزيد من الشعور بالعطس، ما يؤدي غلى تناول المياه بكثرة، وهذا الأمر مهم، لأنها تزيد من معدل الحرق، وهناك إمكان لتناول كل أنواع الأطعمة، ولكن بكميات أقل، من خلال تناول كورسات معينة، والمتابعة مع الطبيب المختص، خاصة أن هناك بعض المواد التي تقلل الشهية إلى حد كبير.

وأوضحت أن الأكل متعة عند الكثير من الطعام، خاصة الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية، وفي هذه الحالة يجب غلق الشهية من خلال تناول بعض الأعشاب، وهناك ضرورة لتغيير المادة الفاعلة لتقليل الشهية الخاصة بمريض السمنة، حتى لا يحدث ثبات في الوزن، كما أن مريض السمنة عندما يجد نتيجة لأي نظام يتبعه، يكون أحرص الناس على اتباع الكورس الغذائي لخفض وزنه.

وأردفت أن وضع قائمة ممنوعات لمريض السمنة غير مرغوب، ولذلك هناك ضرورة للعمل بمدرسة الكميات، وليس النوعيات، وهذا الأمر يتحقق من خلال تناول كل أنواع الأطعمة، ولكن بكميات أقل، كما أن الله عز وجل خلق أعشاب في الأرض مضادة لكل الأمراض، ومن يعاني من الشهية من الممكن أن يتناول الأعشاب التي تقلل الشهية، كما أنه لا يوجد نظام غذائي لخفض الوزن يصلح لكل الفئات والأوزان، خاصة أن الحالات الصحية مختلفة فالبعض لديه مشكلة في عملية الحرق، والآخر لديه مشكلة في القلب، وكسل في الغدة الدرقية.

وأردفت «سهيل» أن البعض يروج لمكمل غذائي يصل لخفض كل الأوزان على القنوات الإعلامية، «دا لعب بالعقول، مفيش حاجة اسمها كده»، مشددة على ضرورة الامتناع عن تناول الطعام بعد الساعة السابعة مساءً، خاصة أن الغدة الدرقية المسؤولة عن حرق الدهون تتوقف ليلًا.