استشاري تغذية يوضح مدى إمكانية الاعتماد على كورسات أون لاين في التخسيس

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن خفض الوزن يجرى من خلال تقليل الشهية والحفاظ على صحة القلب، ناصحًا بالاعتماد على نباتات طبية آمنة تمامًا، تصلح لكافة مرضى السمنة ومختلف الأعمار، بالإضافة إلى الاعتماد على ألياف طبيعية لأنها مهمة للغاية وتؤدي إلى حالة من الامتلاء داخل المعدة، لكي يشعر الإنسان بالشبع، وبالتالي لا يتناول المزيد من الطعام.

وأوضح الدكتور خالد غزالي، خلال لقائه ببرنامج «حكاية أكلة»، المذاع على فضائية «دريم»، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة يصل بعضهم لحالة يأس بعد ذهابهم لبعض أطباء التغذية، وتجريب بعض الوصفات عليهم.

وحذر «غزالي»، من الأدوية التي تقدم لمرضى السمنة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مجهولة المصدر، موضحًا أن هناك كورس تخسيس يصلح أن يتناوله الأطفال وكبار السن ويناسب جميع الأعمار، قائلا: « كورسات التخسيس يجب أن تحتوي على مكملات غذائية، المادة الفعالة لها ألياف طبيعية وأعشاب لها تأثير إيجابي على الصحة وتساعد على التخلص من الوزن الزائد بأمان كامل دون حدوث أي مضاعفات»، مشيرًا إلى أن الأطفال يمكنهم تناول الأناسيليوم أو السيليوم وهو المناسب لهم، نظرًا لعدم القدرة على منع طفل من تناول الأكل المحبب له.

وأشار«غزالي» إلى أنه ضد خضوع الأطفال لنظام غذائي، فمن الممكن أن نعطي الطفل منتجا غذائيا صحيا «بودرة يتم إذابتها في القليل من المياه ويمكن أن نقول له إنها عصير»، موضحًا أن هذا المنتج يجعل الطفل يشعر بالعطش فيتناول الكثير من المياه، ويقلل شهيته تدريجيًا، بشرط أن يكون مناسبا لعمره ومصرحا به من وزارة الصحة، لافتا إلى وجود كورسات تخسيس تناسب جميع الأعمار حتى كبار العمر ومن تخطى الـ 60 عامًا.

وتابع: «هذا العمر يصاحبه العديد من المشاكل الصحية من ضغط وسكر وأمراض القلب وغيرها، لكنها تجعلهم يفقدون وزنهم دون حرمان من الطعام بل ويستطيعون التغلب على الأمراض المصاحبة لهم في هذا العمر»، منوهًا بأن التعامل مع كبار السن يلزمه حذر ودقة لأن هذا العمر يصاحبه أمراض الشيخوخة من قلب وسكر وضغط وعظام بالإضافة إلى ضعف الحرق، كما أن التخسيس أون لاين ربما يكون غريبًا على المجتمعات العربية، ولكنه ليس غريبًا على المجتمعات الغربية، فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول التي ينتشر بها فكرة كورسات التخسيس الأون لاين.

وأردف: «التخسيس أون لاين ما هو إلا مجموعة من المعلومات يرسلها إلىّ مريض السمنة، وبناءً على هذه المعلومات استطيع تشخيص حالة المريض، وتقديم له كورس من الأدوية العلاجية المخصصة لهذه الحالة، وأخيرا المتابعة مع المريض للوصول إلى أفضل النتائج»، مضيفًا أن شهية المريض أيضًا تُعد إحدى المعلومات المهمة التي نقوم بالسؤال عنها، عما إذا كانت شهيته مفتوحة أو متوسطة أو لا يتناول طعامًا كثيرًا ورغم ذلك يزيد في الوزن، وأيضًا من المهم التعرف على أسلوبه وعاداته في تناول الطعام وهل يتناول العيش كثيرًا، أم يتناول الحلوى بشكل أكبر.