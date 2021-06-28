عاجل.. مصرع طفل غرقا في حمام سباحة أثناء التدريب بالمنيا

لقي طفل مصرعه غرقا بحمام السباحة، اليوم الاثنين، أثناء التدريب بمركز شباب ناصر ملوي، جنوب محافظة المنيا، وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفي ملوي العام، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بندر ملوي، يفيد بمصرع طفل أثناء تدريبه بحمام السباحة الخاص بمركز شباب ناصر ملوي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، والتحفظ عليها قيد التحقيق.

وانتقل رجال الأمن الي موقع الحادث، وتبين مصرع الطفل «محمد أشرف فرغل»، يبلغ من العمر 16 سنة، وتم نقله إلى مستشفى ملوي العام، للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة، والتصريح بالدفن بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

وشهدت محافظة المنيا، في وقت سابق، مصرع طفل غرقاً في البحر اليوسفي، غرب مركز سمالوط، بعد أن جرفه التيار، خلال استحمامه هرباً من حرارة الجو، حيث تمكن عدد من الأهالي من انتشال جثته.

وتلقى مدير أمن المنيا إخطاراً من وحدة مباحث مركز شرطة سمالوط، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تتضمن عثور الأهالي على جثة طفل طافية على سطح ترعة البحر اليوسفي، وبإنتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، تم انتشال الجثة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث قررت استعجال تحريات المباحث حول الظروف والملابسات، والتصريح بدفن الجثة بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

كما شهد مركز سمالوط، يوم 12 يونيو الجاري، غرق طفلين في نهر النيل، أثناء الاستحمام بالقرب من دير السيدة العذراء، تزامناً مع الاحتفال بمولدها السنوي، بشرق النيل.

وبالانتقال والفحص، تبين غرق كل من «ميلاد وحيد»، 16 سنة، و«روماني ماري»، 16 سنة، يقيمان بقرية «نزلة فرج الله»، التابعة لمركز المنيا، كما تبين أنهما كان يسبحان في النهر، وجرفهما التيار وغرقا عقب ذلك.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.