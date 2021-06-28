عاجل.. إعادة توزيع درجات الديناميكا في امتحانات الثانوية الأزهرية 2021

قال الدكتور أسامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن مراكز تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 على مستوى الجمهورية، مستمرة في عملها، بخصوص تصحيح المواد التي امتحنها طلاب القسمين العلمي والأدبي «يوم بيوم» بحسب تعبيره، موضحا أن هناك إجراءات ستتخذ في مصلحة الطلاب الذين أدوا امتحان مادة الديناميكا، واشتكوا من طول مدة الامتحان.

امتحان الديناميكا

وكشف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيجري إعادة توزيع درجات مادة الديناميكا التي أدها طلاب القسم العلمي، في اطار امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، يوم الاثنين الماضي 21 يونيو، استجابة للشكاوى التي وردت من الطلاب في هذا الشأن، بخصوص طول امتحان مادة الديناميكا.

تصحيح العينات العشوائية

وتابع داوود: مراكز التصحيح تصحح العينات العشوائية للمواد التي أداها طلاب القسم العلمي والأدبي، في امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، والأمور كلها على ما يرام، ولم نرصد شكاوى، سوى شكوى وحيدة، تتعلق بطول امتحان مادة الديناميكا.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه «جرى تشكيل لجنة لبحث شكوى الطلاب، من طول امتحان مادة الديناميكا، وأنه سيجري مراعاة شكوى الطلاب في التصحيح، وهذه المراعاة لها طريقة معينة، تعتمد على العينات العشوائية، وإعادة توزيع الدرجات، الأمور كلها في مصلحة الطلاب» بحسب تعبيره.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2021

وبعيدا عن شكوى امتحان مادة الديناميكا، من المقرر أن يؤدي غدا 74 ألف 754 طالبا وطالبة في القسم الأدبي، امتحان مادة الحديث، في إطار امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، مقسمين إلى 42 ألفًا و730 طالبًا، 32 ألفًا و24 طالبة، في 609 لجان على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، حسب ما جرى إعلانه 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، منهم 63 ألفًا و765 طالبًا، و49 ألف و708 طلاب، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 38 ألفًا و719 طالبا وطالبة، مقسمين 21 ألفًا و35 طالبًا، و17 ألفًا و784 طالبة.