رئيس المعاهد الأزهرية لـ«الوطن»: تصحيح امتحانات الثانوية «يوم بيوم»

أكد الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تصحيح جميع مواد امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 «يومًا بيوم» بحسب تعبيره، مشددًا على أن أسئلة الامتحان لم تخرج عن المنهج والكتاب المدرسي.

وقال «داوود»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه ستبدأ على الفور عملية تصحيح امتحان مادة الفقه التي أدها اليوم طلبة القسم العلمي بالثانوية الأزهرية اليوم في مستهل ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 على مستوى الجمهورية.

لم يتم تسريب امتحان «الفقه»

ونفى «داوود»، أنباء تسريب الامتحان، قائلًا إنه مرَّ بسلام ولم تحدث أية مشكلات، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتعقيم والكمامات ومراعاة تقليل عدد الطلاب في اللجان، بحيث لا تتجاوز 12 طالبًا.

وأوضح: «منعًا للتكدس جعلنا اختبارات القسم العلمي في يوم والأدبي في يوم آخر، بعد أن كانت تجرى قبل ذلك في يوم واحد للقسمين».

الامتحان في متناول الطالب

وتابع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: «نُطمئِن أولياء الأمور على أبنائهم، فهم أبناؤنا، نوفر لهم الجو الآمن والهدوء، والأمور الحمد لله تسير بشكل جيد، والامتحانات في متناول الطلاب وتعطي لكل طالب حقه، المتميز يأخذ حقه وكذلك المتوسط ومن يريد درجة النجاح».

عدد طلاب الثانوية الأزهرية

وخلال جولة تفقديه له اليوم، أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر بأن عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ 113 ألفا و473 طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى 74 ألفا و754 طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و38 ألفا و719 طالبًا وطالبة في «العلمي»، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية.

الشرقية الأعلى كثافة وجنوب سيناء الأقل

وأوضح، في بيان للأزهر اليوم، أن أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي الشرقية، بواقع 61 لجنة، وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع 16 ألفًَا و495 طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بـ56 لجنة، و11 ألفًا و398 طالبًا وطالبة.

أما المحافظات الأقل كثافة من حيث عدد اللجان، فهي بورسعيد والسويس بواقع 4 لجان في كل منها. ومن حيث عدد الطلاب تأتي جنوب سيناء بعدد 237 طالبًا وطالبة، ثم البحر الأحمر بواقع 322 طالبًا وطالبة.