«التموين»: ضم فئات جديدة بدءا من أول يوليو

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن قرار وزارة التموين برفع سقف دخل المستفيدين من البطاقات التموينية من 1500 جنيه إلى 2400 جنيه في الشهر، سيستفيد منه ملايين الأسر والمستفيدين، مشددًا على أن الوزارة تحمل على عاتقها مسؤولية توصيل الدعم إلى مستحقيه، وبعد التطور التكنولوجي وربط قواعد البيانات في الدولة كان لا بُد من توسيع مظلة التموين.

ضم فئات أولى بالرعاية

وأضاف «مدكور»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الإثنين، أن الوزارة تسعى إلى ضم الفئات الأولى بالرعاية إلى مظلة التموين، بدءًا من أول يوليو سوف تحصل الفئات التي يصل دخلها إلى 2400 جنيه على سلع تموينية، حتى لو كانت تحصل على خبز مدعم.

وتابع مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أنهم بدأوا كمرحلة أولى بالمسجلين لدى هيئة التأمين والمعاشات، سواء كانوا يعملون في الحكومة أم القطاع الخاص، وباقي الفئات المستهدفة ستنضم مع نهاية العام بمجرد انتهاء ربط قواعد البيانات مع وزارة التضامن.

كيف يحصل المواطن على الخدمة

وأوضح أن المواطن يقدم طلبًا للحصول على الخدمة من خلال ثلاثة جهات، أولها بوابة «دعم مصر»، وثانيهما بوابة مصر الرقمية التي تقدم نحو 71 خدمة، والثالث مكاتب التموين ومراكز الخدمة، مشيرًا إلى أن المواطن في عصور سابقة كان يستخرج بطاقة التموين في عامين، و«ممكن ميشوفهاش خالص»، ولكن حاليًا يحصل عليها في حد أقصى 7 أيام، ولا يوجد أي تأخير.

متابعة الأعمال أولا بأول

وشدد على أنهم يتابعون كل أعمال الوزارة أولًا بأول، وإذا تأخر موظف في طباعة البطاقات التموينية يُوقع عليه غرامات مالية، ويتأكدون من وصول البطاقات إلى المواطنين.