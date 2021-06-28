وزير التموين: استلمنا 3.6 ملايين طن قمح هذا العام

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بغلق المواقع التخزينية كافة، التابعة للجهات المسوقة الرئيسية، اعتبارًا من نهاية عمل يوم الأربعاء المقبل.

واستثنى قرار الوزير بعض الصوامع والشون في 8 محافظات، وهي: الشرقية «صومعتي الحسينية وههيا»، وشون «حوض الطرفة ـ سنتريس ـ الغابة ـ كفر أبراش»، والبحيرة «شونتي مليحة ونظير»، والدقهلية «صومعة بهرند».

وفي محافظات الوجه القبلي استثنت صومعة «سفنكس» بالجيزة، و«قصر الباسل ـ الصوامع المعدنية) بالفيوم، وشونة «بني سليمان، ومطحن الواسطي» في بني سويف.

أما في المنيا فاستثنت صومعة «البهنسا»، وشونة «مغاغة المركزية ـ مركز تجميع مطحن ملوي»، وفي أسيوط صومعة «عرب العوامر ـ أسيوط المعدنية».

ونص القرار في مادته الثانية بسحب واستخدام الأقماح المحلية موسم 2021 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من لجنة برامج القمح التمويني، وطبقًا لنسب الخلط المقررة، وتحت إشراف اللجان المُشكلة طبقًا للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2021.

ووجه القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي بتاريخ 26/6/2021 بأن تكون أولوية سحب الأقماح المحلية موسم 2021 من مواقع استلام الأقماح التابعة للجهات المسوقة، مع تحرير محضر غلق، طبقًا للبرنامج التنفيذي لصرف القمح المحلي موسم 2021، المُعد بمعرفة لجنة برامج القمح التمويني، على النحو التالي: «مراكز تجميع الأقماح المحلية موسم 2021، الهناجر، الشون والبناكر».

وشمل قرار وزير التموين والتجارة الداخلية تشديد مديريات التموين بالمحافظات الرقابة والمتابعة اليومية لتوريد كميات الأقماح المحلية موسم 2021، الموردة بالمواقع التخزينية الواردة بالمادة الأولى، وهي غلق المواقع التخزينية كافة، التابعة للجهات المسوقة الرئيسية، اعتبارا من نهاية عمل يوم الأربعاء المقبل.

وأكد «المصيلحي» أن المواقع المستقبلة للأقماح المحلية موسم 2021 قد تسلمت من الموردين 3.5 ملايين طن قمح هذا العام، بالإضافة إلى 165 ألف طن سلموا لمصانع المكرونة، ويكون بذلك إجمالي ما سوق هذا العام 3.665 ملايين طن، وسط إجراءات احترازية كبيرة، كان وزير التموين قد وجه بها لضمان استلام أقماح جيدة، وبمواصفات تسمح في إنتاج رغيف خبز جيد للمواطن، باعتباره هو الهدف والمستهدف أيضًا.