التموين: «جمعيتي» يوفر أكثر من 18 ألف فرصة عمل مباشرة خلال 3 مراحل

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث باسم الوزارة، مدير مشروع «جمعيتي»، إن هذا المشروع يستهدف توفير فرص عمل للشباب، وتقليل حدة البطالة، وأن تكون لدى الوزارة أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة للمنافذ الثابتة بمصر، وإتاحة كل السلع التموينية من داخل هذه المنافذ، مؤكدًا أنه جرى تدشين 3 مراحل من المشروع؛ إذ افتتح 3 آلاف منفذ بالمرحلة الأولى، وألف للمرحلة الثانية، وألفين للثالثة.

وأضاف «كمال» خلال لقاء مع مراسل شاشة «اكسترا نيوز»، أن كل منفذ بالمشروع يتيح ما بين 2 إلى 3 فرصة عمل، موضحًا أن المشروع -بمراحله الثلاث- وفر أكثر من 18 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى أن المنفذ الواحد يوفر ما بين 3 و4 فرص عمل غير مباشرة.

وتابع معاون وزير التموين، أنه جرى الإعلان عن المرحلة الرابعة من المشروع، وربطها بمبادرة حياة كريمة، ووصل الوزارة نحو 6500 طلب حتى هذه اللحظة، منها ألف في مراكز حياة كريمة، قبلت منها الوزارة 173.

وأردف أحمد كمال، أن هناك أكثر من شرط للمنفذ والمتقدم: «المنفذ يجب أن يكون مرخصا ومساحته لا تقل عن 30 متر وأن يكون مؤجرا لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو تمليك، وأن يتراوح سن المتقدمين ما بين 21 سنة إلى 45 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط فيما أعلى، وأن يكون قد انتهى من الخدمة العسكرية، وألا تكون له أي وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص، أم يقدم الأوراق المطلوب في إدارة المشروع بالوزارة وإرسالها للمعاينة في الشركات والمديريات لقبول الطلبات مستوفاة الشروط».

وأكد مدير مشروع «جمعيتي»، أن منافذ المشروع تقدم 3 خدمات رئيسية، هي صرف التموين وسلع نقاط الخبز على بطاقات التموين، والبيع الحر للمواطنين الذين لا يحملون «بطاقة تموين».