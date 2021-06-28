«الصحة العالمية»: متحور «دلتا» موجود بـ92 دولة ويستجيب للقاحات

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن متحور «دلتا» لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، يُثير القلق والفزع في عدد كبير من بلدان العالم، حيث توجد أكثر من 92 دولة أعلنت رصدها لإصابات من هذا المتحور، وليس هذا فقط، بل إن بعض الدول أصبح لديها متحور «دلتا» هو العنصر الغالب في مكون الإصابات لديها، مقارنة بالسلالات الأخرى، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون».

الصحة العالمية: متحور «دلتا» يستجيب بشكل جيد للقاحات

وأضاف «الخولي»، أن متحور «دلتا» لديه قدرة كبيرة على الانتشار، لكن العنصر الجيد في الأمر أن هذه السلالة تستجيب بشكل جيد للقاحات، كما أن العنصر الحاكم لتقليص انتشاره يكمن في تلقي اللقاحات واتباع الإجراءات الاحترازية، موضحًا أن «دلتا» لن يكون المتحور الأخير، وقد نواجه تحورات أخرى من فيروس كورونا الأصلي خلال الفترة المقبلة، شأنه شأن بقية الفيروسات، موضحًا أن سبب تميز «دلتا» بسرعة انتشاره، هو تأثر بعض البروتينات المكونه له بعملية التحور.

الصحة العالمية توضح طرق الحماية من انتشار السلالات الجديدة

وأشار استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن هناك خوف من موجات أخرى خاصة في الدول والبلدان التي تُعد الأقل في معدلات التلقيح، وفي المقابل، ستكون الدول الأسرع في معدلات التلقيح والالتزام بالإجراءات الاحترازية، هي أقل في معدلات انتشاره، معربًا عن أمنيته في أن لا يكون هناك تحورات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، «نتمنى ألا تكون التحورات القادمة مؤثرة بشكل كبير لكن طبيعة الفيروسات هي التحور والحل الوحيد تقليل فرص الانتقال من شخص لآخر».