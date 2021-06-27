عاجل.. الصحة العالمية تدعو إلى الرد على تفشي سلالة «دلتا+»

دعت منظمة «الصحة العالمية»، أمس السبت، دول العالم إلى الرد الآن على تفشي سلالة «دلتا+» من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت المنظمة حول «دلتا+»، إن الوضع مقلق، داعية لبذل كل الجهود الممكنة لمكافحتها.

ممثلة بـ«الصحة العالمية»: السلالة تصيب عددا كبيرا جدا من الخلايا

واوضحت ممثلة «الصحة العالمية» في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، خلال مشاركة في برنامج «سولوفيوف لايف» عبر موقع الفيدويهات الشهير «يوتيوب»، إن هذه السلالة تصيب عددا كبيرا جدا من الخلايا.

وأضافت «فوينوفيتش»، أن الشخص المصاب بها قد ينقل الفيروس إلى عدد أكبر من الأشخاص وبشكل أسرع مما يحدث ذلك عند الإصابة بالنسخ السابقة، مشددة على أن الأوضاع مقلقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتابعت ممثلة المنظمة قائلة: «حاليا لا نرى ذروة، الفيروس يكتسب السرعة علينا الرد الآن».

وأشارت «فوينوفيتش»، إلى أن التصدي للسلالة الجديدة يتطلب الالتزام بالتطعيم ونظام ارتداء الكمامات، مؤكدة، أنه «يجب الآن بذل قصارى الجهود خلال وفت قصير، وإلا فإننا سنواجه إغلاقا عاما».

وتعد هذه السلالة، أكثر انتقالا بمرتين على الأقل، كما أنها تزيد من مخاطر سير حالة المرض بشكل صعب عند الإصابة بها.