الصحة العالمية: السلالة «دلتا» أسرع انتقالا وموجودة في أكثر من 85 دولة

قالت منظمة «الصحة العالمية»، أمس الخميس، إن «دلتا» السلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أكثر انتقالا بمرتين مقارنة مع سابقاتها، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الصحة العالمية: السلالة «دلتا» موجودة حاليا في أكثر من 85 دولة

وأوضحت كبيرة الموظفين العلميين في المنظمة، سوميا سفاميناتان، خلال مؤتمر صحفي، إن السلالة، التي تم رصدها لأول مرة في الهند، موجودة حاليا في أكثر من 85 دولة.

وأوضحت سفاميناتان، أنه علما بالسرعة التي تنتشر بها «دلتا» متقدمة على السلالات الأخرى، فإنها قد تصبح الأكثر هيمنة في العالم، مشيرة إلى أن هذه النسخة من الفيروس تنتقل بشكل أكبر بمرتين على الأقل من الفيروس الأصلي، ولهذا السبب يمكن أن ينقل شخص واحد المرض ليس إلى 2 وإنما إلى 4 أو 6 أو 8 آخرين.

وشددت كبيرة الموظفين العلميين في منظمة«الصحة العالمية»، على أن معظم اللقاحات التي تستخدم حاليا في العالم تبدو فعالة لمنع السير الحرج للمرض على الأقل.

واكتشف وجود سلالة «دلتا» الهندية، في 14 دولة إفريقية على الأقل من بينها: الكونغو وموزمبيق وناميبيا وأوغندا، فيما قال مدير «المراكز الإفريقية للوقاية من الأمراض»، جون نكينجاسونج، إن «دلتا» ربما تكون قد لعبت دورا مهما للغاية في الموجة الثالثة بالغة الأذى من الفيروس في 20 دولة على الأقل في أنحاء إفريقيا، موضحا أن الموجة الثالثة شديدة.

وفي سياق آخر، لا يزال إقبال المراهقين والشبان الأمريكيين على تلقي لقاح كورونا منخفضا، رغم تأكيدات الباحثين المختصين أن فوائده تفوق بكثير مخاطر التهاب القلب المسجلة لدى نسبة قليلة جدا من صغار السن عقب تطعيمهم.

وأعلنت لجنة من المستشارين المستقلين للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها «سي دي سي»، أمس الأول الأربعاء، أن فوائد اللقاح تفوق بكثير المخاطر المحتملة.

وارتبطت لقاحات الفيروس التي تعمل بتقنية «إم آر إن أيه» mRNA، ومنها «فايزر-بيونتك» و«مودرنا»، في حالات نادرة، بالتهاب القلب أو الأنسجة المحيطة، وهو ما يسمى التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال نائب مدير مكتب سلامة التحصين التابع للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، الدكتور توم شيمابوكورو، خلال الاجتماع، إن التهاب عضلة القلب بعد التطعيم لا يزال حدثا نادرا، ويحصل بمعدل حوالي 12 حالة لكل مليون جرعة ثانية من التطعيم، لدى من يبلغون من العمر 39 عاما أو أقل.