التعليم تبدأ إجراءات طباعة أدلة المعلم الخاصة بـ المناهج الجديدة

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2020-2022، حيث أعلنت الوزارة بدء إجراءات طباعة أدلة المعلم الخاصة بـ المناهج الجديدة التي يجرى تدريسها بـ 4 ابتدائي من العام الدراسي المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم خلال خطابها للمديريات التعليمية، أن هناك تعليمات رسمية للمديريات التعليمية، بسرعة موافاة الوزارة بأعداد معلمي مواد (القيم واحترام الآخر - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - المهارات المهنية - التربية الموسيقية - التربية الفنية)، وذلك على مستوى جميع الإدارات التعليمية لجميع مدارس المرحلة الابتدائية (حكومي وخاص)، لطباعة الأعداد المطلوبة من أدلة المعلم.

وعلى جانب آخر، كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن مركز تطوير المناهج التابع للوزارة، انتهى من وضع الأطر العامة الخاصة بالمواد الأجنبية التي سيبدأ تدريسها كلغة ثانية على طلاب الصف الأول الإعدادي، في العام الدراسي 2023- 2024، وهي (الفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية والصينية)على أن تكون الخطوة التالية إضافة الدروس نفسها، مع أدلة المعلمين في كل مادة.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعمل منذ فترة مع الملحقيات الثقافية التابعة للسفارات الأجنبية التي سيتم تدريسها لغاتها بالمدارس الحكومية والتجريبية والخاصة من الصف الأول الإعدادي بعد ثلاث سنوات من الآن ، مشيرة أنه سوف يتم تطبيقها على طلاب نظام التعليم الجديد، الذين سوف يلتحقون العام الدراسي المقبل 2021 -2022، بالصف الرابع الابتدائي.

وأوضحت المصادر، أن أي طالب سوف يلتحق بالصف الأول الإعدادي على نظام التعليم القديم، لن يدرس هذه اللغات (الفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية والصينية)، لأن زملائهم الأخرين سيكون لهم مناهج جديدة تم وضعها على كل المستويات، سيتم تدعيمها بمناهج حديثة وبلغات كثيرة يختار منها الطالب ما يشاء.