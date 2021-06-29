التعليم تبدأ إجراءات طباعة أدلة المعلم الخاصة بـ المناهج الجديدة
التعليم تطالب المديريات بموافاة بإعداد معلمي المرحلة الإيتدائية
كتب:
أميرة فكري
05:41 ص | الثلاثاء 29 يونيو 2021
وزارة التربية والتعليم
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2020-2022، حيث أعلنت الوزارة بدء إجراءات طباعة أدلة المعلم الخاصة بـ المناهج الجديدة التي يجرى تدريسها بـ 4 ابتدائي من العام الدراسي المقبل.
وأكدت وزارة التربية والتعليم خلال خطابها للمديريات التعليمية، أن هناك تعليمات رسمية للمديريات التعليمية، بسرعة موافاة الوزارة بأعداد معلمي مواد (القيم واحترام الآخر - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - المهارات المهنية - التربية الموسيقية - التربية الفنية)، وذلك على مستوى جميع الإدارات التعليمية لجميع مدارس المرحلة الابتدائية (حكومي وخاص)، لطباعة الأعداد المطلوبة من أدلة المعلم.
وعلى جانب آخر، كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن مركز تطوير المناهج التابع للوزارة، انتهى من وضع الأطر العامة الخاصة بالمواد الأجنبية التي سيبدأ تدريسها كلغة ثانية على طلاب الصف الأول الإعدادي، في العام الدراسي 2023- 2024، وهي (الفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية والصينية)على أن تكون الخطوة التالية إضافة الدروس نفسها، مع أدلة المعلمين في كل مادة.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعمل منذ فترة مع الملحقيات الثقافية التابعة للسفارات الأجنبية التي سيتم تدريسها لغاتها بالمدارس الحكومية والتجريبية والخاصة من الصف الأول الإعدادي بعد ثلاث سنوات من الآن ، مشيرة أنه سوف يتم تطبيقها على طلاب نظام التعليم الجديد، الذين سوف يلتحقون العام الدراسي المقبل 2021 -2022، بالصف الرابع الابتدائي.
وأوضحت المصادر، أن أي طالب سوف يلتحق بالصف الأول الإعدادي على نظام التعليم القديم، لن يدرس هذه اللغات (الفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية والصينية)، لأن زملائهم الأخرين سيكون لهم مناهج جديدة تم وضعها على كل المستويات، سيتم تدعيمها بمناهج حديثة وبلغات كثيرة يختار منها الطالب ما يشاء.
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