كليب «حبيبتي» لحسن شاكوش وياسمين رئيس يحقق 40 مليون مشاهدة

حقق مؤدي المهرجانات حسن شاكوش 40 مليون مشاهدة بكليب «حبيبتي» مع ياسمين رئيس بعد شهر واحد من طرح الكليب عبر «يوتيوب»، والأغنية من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو.

وكان اسم حسن شاكوش وياسمين رئيس تصدرا التريند خلال الساعات الأولى من طرح الكليب في عدد من الدول العربية منها الأردن والكويت ولبنان وليبيا والإمارات والعراق والسعودية كما تصدر مؤشرات البحث علي جوجل.

واحتفل شاكوش مع جمهوره عبر «إنستجرام» بتحقيق كليب "حبيبتي" 10ملايين مشاهدة في اقل من اسبوع منذ طرح الكليب عبر اليوتيوب.

وتقول كلمات أغنية «حبيبتي»:

«حبيبتي .. افتحي شبكاكيك انا جيت .. انا وقف تحت البيت .. مش هعمل زيطه وسيط وحشتيني .. بتلفي وتدوري عليا ليه مش عايزه تحني ليه .. طب بصي يابنت الايه مش هحلك.. بلاغيكي .. قولتلك بهوايا .. لو مش جايه معايا .. هعمل الف جنايه .. هقلب زومبي.. انا جايلكوبقولك وحشاني.. انتي النص التاني وبقيتي بالنسبالي .. أم عيالي».