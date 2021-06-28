«أنا العريس».. جديد حسن شاكوش وعمر كمال «فيديو»

تعاون الفنان الشاب عمر كمال، مع مغني المهرجانات حسن شاكوش، في أغنية جديدة بعنوان «أنا العريس»، التي طُرحت قبل قليل، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ويأتي تعاون عمر كمال وحسن شاكوش، في «أنا العريس»، بعد النجاحات الكبيرة التي حققاها سويًا خلال العامين الماضيين، لعل أبرزها في «بنت الجيران» و«عود البطل»، وغيرها.

وتقول كلمات الأغنية: «الليلة.. الليلة.. دي أجمد زفة.. أنا العريس.. الليلة ليلتي.. محدش قدي.. أنا العريس.. هلبس بدلتي الليلة فرحتي.. هرقص وأهيص.. باي باي أيام العزوبية.. بح يا متاعيس.. هعمل كل اللي في نفسي.. خلاص فكيت الكيس.. أنا العريس.. أمي دعيالي.. شديت حيلي.. ظبط حالي.. ليلة العمر مع أم عيالي.. أحلى ليلة في الوجود.. حب العمر يا مشمشاية.. من دلوقتي بقيتي معايا.. ساكنة في قلبي وهوايا».

أغنية «أنا العريس»، غناء عمر كمال وحسن شاكوش، وكلمات محمد غباشي ومصطفى الجن، وتوزيع إسلام ساسو.

عمر كمال عن زواجه من سمية الخشاب: أتمنى والله

وكان عمر كمال، علق على أغنيته مع الفنانة سمية الخشاب «أوعدك»، مشيرًا إلى أنه قابلها في أحد المناسبات الخاصة، وسألها عن الغناء، خاصة أنه يعرف هوايتها له، واتفقا سويًا على تقديم أغنية جديدة.

وأوضح عمر كمال، في تصريحات تليفزيونية أن سمية الخشاب اقترحت عليه استخدام الكلمة التي أطلقها عليها محمد رمضان «ملبن مصر».

وتحدث عمر كمال عن سمية الخشاب، قائلًا: «سمية حلوة كده وشكل الستات المصرية الحلوين اللي بندلعهم»، نافيًا ما تردد عن زواجه من سمية الخشاب وارتباطه بها، قائلًا: «أتمنى والله».

وأكد «كمال» أن العلاقة بينهما عمل فقط: «الشعب المصري لما بيشوف اتنين بينهم كيميا بيقول إنهم هيتجوزوا».