الإعلامية المسؤولة عن تسجيلات والد حسام حبيب: لدينا تسريبات أخرى

دافعت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عن نفسها، لأنها المسؤولة عن نشر التسجيل الصوتي لوالد الفنان حسام حبيب، موضحة أن شيرين عبد الوهاب لم تعترض على هذا التسجيل، وشبهت ما فعلته بأنه «باباراتزي» وهم المصورون مطاردو المشاهير الذين يلاحقونهم في كل مكان للحصول على صور مميزة وبيعها.

وأضافت، خلال تصريحات تليفزيونية، أن شيرين لم تنفِ ما جاء في التسجيل، كما أنها استطاعت تقديم سبق صحفي: «عدد ضخم من الناس اهتم بسماع التسجيلات، وبالتالي فنحن قدمنا مادة يتمنى الناس ان يسمعوها ولم نقدم خبرا تافها».

وواصلت: «ما سمعتوه كان صوت والد حسام حبيب، وشيرين أكدت هذا الأمر بشكل تلميحي ولم تدافع عنه، أما والد حسام حبيب فقد كذبنا، ورديت عليه وطلبت منه تحريك دعوى قضائية ضدي وأن يثبت عبر بصمة الصوت المخبرية أن ما ظهر في التسجيل لم يكن صوته».

وأوضحت أن حسام حبيب يهين شيرين في كل مجالسه، ولدينا تسريبات أخرى، لأنه يهين كرامتها وشرفها، وعندما نسرب كلام والده ونضعه أمام الرأي العام فإن هذا حق، موضحة أنها لا تربطها أي علاقة بشيرين وأنها بريئة من هذه التسريبات: «لم أتحدث إليها قبل نشر التسريب بسبب عدم وجود علاقة تربطنا كما أننا صحفيون ولسنا جمعيات خيرية أو مصلحين أو جمعية لحقوق الإنسان، وعموما فأنا لم أخرب بيتها لأن التسجيل أثمر عن صلح رائع بينهما».