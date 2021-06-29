اتهمه بالنصب وشاركه التنقيب عن الآثار.. أسرار علاقة حسن راتب بـ«نائب العفاريت»

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قبل قليل، القبض على رجل الأعمال حسن راتب، في مدينة السادس من أكتوبر، بعدما كشفت التحقيقات عن تورطه في تمويل عمليات التنقيب عن الآثار المتورط فيها علاء حسانين المعروف بـ«نائب العفاريت والجن»، والذي ألقي القبض عليه هو وشقيقه «عز الدين» قبل أيام.

وتطورت علاقة الرجلين، من اتهام راتب لـ حسانين بالنصب عليه، في مبلغ 3 ملايين دولار، عام 2017، إلى المشاركة في عمليات التنقيب عن الآثار وتمويلها بملايين الجنيهات، ليصبحا متهمين في قضية واحدة.

اتهام بالنصب

في أغسطس 2017، قررت نيابة مركز الجيزة، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس علاء حسانين، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات فى البلاغ الذى يحمل رقم 8809 لسنة 2017، جنح، مركز شرطة أبو النمرس «نصب»، والمقدم ضده من رجل الأعمال حسن راتب مالك مجموعة شركات «سما سيناء»، واتهمه فيه بالنصب عليه في مبلغ 3 ملايين دولار قيمة تعاملات تجارية.

القبض على حسانين

وكشفت مصادر أمنية تفاصيل القبض على النائب علاء حسانين، في أغسطس 2017، عن أن قوات الأمن تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة الأسبق، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الأسبق، ألقت القبض على «نائب الجن والعفاريت» في كمين أمني بشارع النزهة أمام بوابة رقم 4 كومباوند الياسمين، بمدينة الشيخ زايد، حيث كان يستقل سيارته الملاكي وفى طريقه لـ«فيلته 2015» منتجع الياسيمن، وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة لضبطه وإحضاره فى بلاغ مقدم من «راتب».

تصالح راتب وحسانين

وانتهت القضية الخاصة بواقعة النصب، بالتصالح بين الطرفين وتنازل راتب عن القضية، حيث أخلت السلطات سبيل المتهمين حسانين بعد التنازل.

القبض على حسانين مجددا

وبتاريخ 24 يونيو الجاري، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على علاء حسانين، مجددا، واخرين، بتهمة التنقيب عن الآثار وحيازة عددا من المضبوطات والقطع الأثرية التي تم العثور عليها بحوزته، وضبطت الشرطة معه 201 قطعة أثرية، تنوعت بين عدد من التماثيل، وهم 3 ثماثيل مصنوعة من البرونز أحدهم منزوع الرأس بالإضافة إلى رأس تمثال آخر صغير مصنوع من البرونز أيضاً وتمثال خشبي يبلغ طوله نحو 10 سم، كما تم ضبط تمثال حجري مقسوم إلى نصفين. كما عثرت مأمورية ضبط التشكيل العصابي برئاسة «حسانين»، على رأس تمثال مهرج من العصر اليوناني وتمثال حجري جنسي يعود للعصر ذاته، ولم تكن المضبوطات تقتصر على التماثيل فقط، ولكن تم العثور أيضاً على 52 عملة مختلفة من حيث الشكل، وكان تصنيفها عبارة عن 6 عملات من البرونز و3 إبر تستخدم في الجراحة في فترة العصر الإسلامي.

القبض على راتب

وكشفت التحقيقات التي جرت مع عصابة «حسانين» وشقيقه «عز الدين»، عن تورط حسن راتب في تمويل عمليات التنقيب، وأمرت النيابة بالقبض عليه، وهو ما نفذته الأجهزة الأمنية، مساء أمس الإثنين.