التحقيقات تكشف كواليس القبض على حسن راتب: موّل عمليات التنقيب عن الآثار بملايين

كشفت التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، بشأن واقعة التنقيب عن الآثار المتهم فيها «نائب الجن والعفاريت» علاء حسانين، وما تعلق بها من عمليات قبض شملت رجل الاعمال حسن راتب، أن الاخير موّل عمليات التنقيب عن الآثار بملايين الجنيهات.

وأكدت التحقيقات ما اعترف به شقيق علاء حسانين الذي قبض عليه أيضا، من تمويل حسن راتب عمليات التنقيب بملايين الجنيهات، بحثا عن الآثار.

القبض على علاء حسانين

ألقت الأجهزة الأمنية، قبل 3 أيام، القبض على علاء حسانين الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت» عن عدد المضبوطات والقطع الأثرية التي جرى العثور عليها بحوزته، إذ جرى ضبط 201 قطعة أثرية، تنوعت بين عدد من التماثيل، وهم 3 ثماثيل مصنوعة من البرونز أحدهم منزوع الرأس بالإضافة إلى رأس تمثال آخر صغير مصنوع من البرونز أيضاً وتمثال خشبي يبلغ طوله نحو 10 سم.

كما جرى ضبط تمثال حجري مقسوم إلى نصفين، كما عثرت مأمورية ضبط التشكيل العصابي برئاسة «حسانين»، على رأس تمثال مهرج من العصر اليوناني وتمثال حجري جنسي يعود للعصر ذاته، ولم تكن المضبوطات تقتصر على التماثيل فقط، ولكن تم العثور أيضا على 52 عملة مختلفة من حيث الشكل، وكان تصنيفها عبارة عن 6 عملات من البرونز و3 إبر تستخدم في الجراحة في فترة العصر الإسلامي. وتمكنت الأجهزة الأمنية أيضاً من ضبط الأدوات التي استخدمها «حسانين» وتشكيله العصابي في التنقيب واستخراج الآثار، حيث استعان بـ15 كوريك و5 شنيور و3 أزمة حديدية ذات مقبض خشبي و12 فأس و3 مرزبة و11 مسمار و9 مطارق ومولد كهربائي بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأحبال وكابل كهربائي، وأحدث بتلك الأدوات 4 حفرات بنطاق مصر القديمة.