«مفيش غالي على المريض».. 9 تصريحات لرئيس التأمين الصحي بالقاهرة

تقدم هيئة التأمين الصحي خدمات صحية لملايين المصريين حيث توفر العلاج والدواء للملايين من الشعب المصري وهذا ما كشفه الدكتور أحمد عطا رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بالقاهرة خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc».

وأبرز ما ذكره رئيس فرع التأمين الصحي بالقاهرة نرصده لكم كما يلي:

1- شهدت الهيئة تطورًا كبيرًا والتطور شمل ادخال خدمات جديدة في مستشفيات التأمين الصحي والتعاقد مع كوادر استشارية من الجامعة والتوسع في استقطاب الكوادر المدربة والمؤهلة لهيئة التأمين الصحي.

2- إدخال أدوية جديدة بشكل شبه مستمر وشبه يومي وإدخال كل ما هو جديد في الخدمة داخل الهيئة.

3-لا يوجد شيء اسمه غالي على المريض «مفيش تقصير ومفيش إن إحنا نقول ده غالي مش هنعمله للمريض».

4- التفاوض مع الشركات المنتجة لأدوية ضمور العضلات لدخول جرعات للأطفال حيث يبلغ سعر الجرعة 2.3 مليون دولار وجاري ادخاله الهيئة خلال الفترة القادمة.

5- وزيرة الصحة وجهت بالتعليم الطبي المستمر وتكثيفه والتركيز على حصول الأطباء على مستوى تدريبي عالٍ مثل الزمالة المصرية.

6- قوائم الانتظار في القاهرة تم انهائها في أغلب التخصصات.

7- يمكن لمرضى الأمراض المزمنة الحصول على العلاج الشهري من الصيدلية المدعمة بالاسم التجاري الذي يرغب فيه المريض، ويدفع جزء من التكلفة وهو الفرق بين سعر الدواء الذي يرغب فيه وسعر الدواء الموجود لدى التأمين الصحي.

8-إتاحة الزيارات المنزلية للمرضي حال عدم استطاعتهم زيارة عيادات التأمين الصحي.

9- التأمين الصحي الشامل سيضم كل فئات المجتمع ومنهم المنتفعين من معاشات تكافل وكرامة.