«خدمات لحد البيت».. معلومات سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة

أطلقت الحكومة عددا من سيارات الخدمة المتنقلة، التي تقدم خدمات حكومية للمواطنين في أماكنهم، نظرًا لأنها مجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة اللازمة، وذلك حسبما أكد الدكتور أشرف عبدالحفيظ مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمي خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc».

أبرز المعلومات حول هذه المراكز المتنقلة نرصدها لكم كما يلي:

سبب إطلاقها

- وجود تكدس في أماكن تقديم الخدمات للمواطنين أصبح عبئًا على الحكومة في ظل جائحة كورونا.

- تقدم بعض الخدمات، وهي قادرة على تقديم كافة الخدمات التي يقدمها المركز الثابت.

- تكلفة الخدمات داخل العربات المتنقلة ستكون أقل على المواطن نظرًا لعدم انتقاله لمراكز الحصول على الخدمة.

عددها الحالي

بدأت في حدود 60 مركزا متنقلا «سيارة» وجرى توزيعها على المحافظات المختلفة.

الخدمات التي تقدمها

- جزء منها يقدم خدمات المحليات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

- جزء يقدم خدمات الأحوال المدنية بالتعاون وزارة الداخلية.

- جزء يقدم خدمات التوكيلات والشهر العقاري بالتعاون مع وزارة العدل.

- يمكن لهذه المركز تقديم أكثر من خدمة بالتعاون مع عدد من الجهات.

الخطط المستقبلية

- التعاون لتقديم خدمات المرور مستقبلا مثل رخص المركبات وخدمة الفحص الفني للسيارات.

- توفير بعض الخدمات في الأماكن الساحلية لوجود تكدس فيها.

- في بداية العام القادم سيتم استكمال التعاون مع الجهات المتخصصة لعمل 100 عربة للخدمات المتنقلة.