عاجل.. «المالية»: ترخيص «التوك توك» من إدارات المرور قريبا

صرح الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات وتحويلها إلى العمل بالغاز الطبيعي بوزارة المالية، بأن عملية إحلال التوك توك واستبدالها بسيارة ميني فان اختيارية، ولكن يجب قبل البدء فيها تقنين أوضاع التوك توك قانونيا، وترخيصه بشكل رسمي، موضحا أن إدارات المرور بوزارة الداخلية ستزيل أي معوقات لأصحاب التوك توك ليتم ترخيصه، بالإضافة إلى ضمانة تأمين على صاحب التوك توك.

وقال عوض في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن المستفيد يحصل على وثيقتي تأمين، إحداهما على المركبة ضد السرقة والحرائق وغيرها، والأخرى على حياة قائد المركبة، وهما وثيقتان مخفضتان عن السوق الخارجي بنسبة 50%، لافتا إلى أن هناك مميزات تم تخصيصها للتوك توك، منها مميزات تأمينية مثل التأمين الاجتماعي أو الصحي.

ولفت إلى أنه بالنسبة لتكاليف التراخيص فإن الجهات المعنية، تعمل على تخفيضها إلى أقصى حد ممكن، مشيرا إلى أنه بناء على هذه الأسس، ستتحدد الخطوات اللازمة لمشاركة التوك توك في مبادرة الإحلال، لاستبداله بسيارة مينى فان، وذلك حال رغبة مالك التوك توك في المشاركة بالاحلال.

وفي السياق نفسه، كشفت محافظة القاهرة في تقرير رسمي سابق عن عدد وسائل نقل الركاب بالعاصمة، والتي تشمل أتوبيسات نقل عام وخاص وميكروباصات وتاكسي والتوك توك، ليبلغ إجمالي تلك الوسائل المرخصة بشكل رسمي 133106مركبة وأتوبيس، ويستحوذ التوك توك المرخص على 6%.

وأكدت المحافظة في تقريرها أن التوكتوك المرخص بالقاهرة بشكل مقنن عدده 3819 توك توك.

يذكر أن مجلس الوزراء بإشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرر خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، تقنين أوضاع التوك توك وإجراء عملية إحلال واستبداله بسيارة ميني فان.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة لإحلال السيارات التي مضى على مرورها 20 عاما، وضمت السيارات الملاكي والأجرة تاكسي وميكروباص، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، وجاء ضمن المبادرة أن تتم مقابل التقسيط سواء تحويل السيارة أو استبدالها بسيارة حديثة.