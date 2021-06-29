الخارجية الأمريكية: ضرباتنا الجوية على سوريا والعراق رسالة ردع قوية

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن الضربات الجوية الأمريكية على الفصائل المدعومة إيرانيا في سوريا والعراق، بمثابة رسالة ردع قوية.

وقال بلينكن - حسبما أفادت قناة «الحرة» الأمريكية - إن واشنطن اتخذت إجراءات ضرورية ومناسبة ومدروسة، بهدف الحد من مخاطر التصعيد ومنع أي هجمات أخرى في المستقبل.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أدان، أمس، الهجوم الجوي الأمريكي الذي استهدف ليلة أمس موقعا على الحدود العراقية ـ السورية، معتبرا أن الهجوم انتهاك للسيادة العراقية.