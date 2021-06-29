برلمانية تطالب وزيرة الصحة بتشغيل مستشفى الصحة النفسية في دمياط

تقدمت النائبة دكتورة هناء فاروق عضو مجلس النواب عن دمياط، بطلب للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لاستعجال تجهيز وتش

غيل مستشفي الصحة النفسية بدمياط الجديدة و التي ستخدم مرضي دمياط ومحافظات شمال وشرق الدلتا .

رئيس الوزراء يوجه بالبدء الفوري في بروتوكولات الشراكة

هذا و قد وجه رئيس الوزراء بالبدء الفوري في تنفيذ بروتوكولات شراكة بين وزارتي التعليم العالي و وزارة الصحة لتشغيل مستشفيات الصحة في خطوة غاية في الأهمية لتوفير الكوادر الطبيه اللازمة للتشغيل، كما تم التوجيه المباشر لطلب النائبة للإدارة الهندسية بوزارة الصحة لدراسة أعمال التشطيب و التجهيز للمستشفي وخاصة أن المستشفي تم انشائه منذ أكثر من عشرين عام و جاري المتابعه في هذا الشأن .

«أمناء دمياط الجديدة»: دعم مستشفى الباطنة التخصصي بـ2 مليون جنيه

تخصيص أرض المستشفى من 2003

وتم تخصيص قطعة أرض تبلغ نحو فدانين لإقامة مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بمدينة دمياط الجديدة لخدمة أهالي محافظات شرق الدلتا وليس دمياط فحسب، عام 2003 ورغم تزايد عدد الحالات وحاجة ذويهم لمستشفى قريب منهم للعلاج ورغم تخصيص الأرض منذ سنوات إلا أن الجات المعنية لم تنته من تجهيزها للعمل.

و أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط السابق، افتتاح مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بدمياط الجديدة خلال عام 2018، بتكلفة إجمالية 73 مليون جنيه مقسمة لـ 55 مليون كتكلفة إنشائية و18 مليون جنيه كتكلفة تجهيزات.

المستشفى يخدم نحو 7 مليون من أبناء 3 محافظات

و بقدم المستشفى خدمات الطب النفسي وعلاج الإدمان لأبناء محافظة دمياط وبعض مناطق محافظتى الدقهلية وبورسعيد، حيث يبلغ عدد المستفيدين 7 ملايين نسمة.

طاقة استيعابية 200 سرير

ويقع المستشفى على مساحة 17250 مترًا مسطحا داخله مسطحات خضراء بطاقة سريرية 200 سرير داخلي مقسمة إلى 150 سرير طب نفسي و50 سريرا لعلاج الإدمان بالاضافة للعيادات الخارجية والاستقبال والمعامل.