«أمناء دمياط الجديدة»: دعم مستشفى الباطنة التخصصي بـ2 مليون جنيه

أعلن المهندس علاء الدين أبو سمرة، رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، موافقة السلطة المختصة بالهيئة، على الطلب المقدم بدعم مستشفى الباطنة التخصصي التابع لمستشفى الأزهر بمبلغ 2 مليون جنيه، دعما لقطاع الصحة بالمدينة، وتوفير خدمة صحية حقيقية لرفع الأعباء الأساسية عن سكان المدينة، مشيراً إلى أنه تم أيضا الموافقة على تخصيص دعم مالي لشراء المهمات اللازمة من ملابس وأدوات إنقاذ، وصيانة ودهان أبراج الإنقاذ.

وأضاف خلال اجتماع الجلسة الشهرية لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، بحضور المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى وكيلي المجلس والسادة الأعضاء، ووكلاء الوزارات وممثلي الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمدينة، أنه تمت الموافقة على التعاقد مع 30 عامل إنقاذ، و6 محصلين لبوابتي الشاطئ بعقد عمل موسمي خلال فترة الصيف بعد قرار مجلس الوزراء بافتتاح الشواطئ مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

واستهل المجلس اجتماعه بمناقشة وعرض أبرز الموضوعات والقضايا والأنشطة خلال الشهر المنصرم، والتي تهتم برفع جودة الحياة لسكان المدينة والمقدمة من الأعضاء، لاتخاذ قرارات حازمة بشأنها، وقام رئيس الجهاز ووكلاء الوزارات بالإحاطة والتعقيب والرد على هذه الموضوعات.

رجب: توجيه كافة الإدارات المعنية بتجهيز الشاطئ وإمداده باللازم

في ذات السياق، أوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه بعد قرار مجلس الوزراء بفتح الشواطئ، تم توجيه كافة الإدارات المعنية بالجهاز، بتجهيز الشاطئ وإمداده بكل ما يلزم، من رفع كفاءة دورات المياه و«الأدشاش»، وزيادة الإضاءة، وتجهيز أبراج الإنقاذ، والتعاقد مع المنقذين خلال الفترة من 1 يونيو القادم وحتى 30 سبتمبر القادم.

وفي نهاية الجلسة، قدم رئيس المجلس الشكر لرئيس الجهاز، على الجهد المبذول في تنمية مدينة دمياط الجديدة، مؤكدا ضرورة استمرار بذل أقصى الجهود لتلبية احتياجات السكان، والتغلب على المشاكل والتحديات المختلفة بالمدينة.

وكان المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أعلن عن طرح أعمال صيانة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات، بالحي الرابع والمجاورة 27 بالحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.