مستشارة وزيرة الصحة: طرح لقاح كورونا المصنع محليا في غضون 14 يوما

قالت الدكتورة نهي عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن الشركات المصرية العاملة بمجال اللقاحات، تعمل حاليا على تصنيع 10 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا محليا، وخلال فترة قريبة سيتم الإعلان عن أول إنتاج مصري للقاح، وسيتم إخضاعها لعدد من الاختبارات، وفي غضون 14 يوما، سيتم طرح تلك اللقاحات في الأسواق.

وأضافت «عاصم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، على فضائية «DMC»، أن تقارير منظمة الصحة العالمية أشارت لقدرة مصر على تصنيع لقاحات فيروس كورونا محليًا، وذلك من خلال مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، لجانب قدرتها في أن تصبح مركز متميز لإنتاج اللقاحات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضحت أن حاليا تتوافر مواد خام تكفي لتصنيع 10 ملايين جرعة من اللقاح الصيني، حيث من المقرر أن يصل إلينا مادة خام إضافية، وتكون كافية لتصنيع 7.5 مليون جرعة في غضون الأسبوعين المقبلين، كما أشارت وزيرة الصحة اليوم في لقائها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكدت أن هناك تعاون كامل مع هيئة الدواء المصرية في ذلك الملف، كما توجد الكثير من الخبرات والكفاءات الوطنية المصرية في هيئة الدواء المصرية، وكذا في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة جهود توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين، وكذا مستجدات تصنيع اللقاحات محليًا، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.