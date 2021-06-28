تاج الدين: سعينا للحصول على اللقاحات قبل ظهور أي منها

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية تنبهت منذ اللحظة الأولى إلى الحاجة لتوفير لقاحات كورونا، موضحًا: «اشتغلنا على هذه القصة قبل ما يطلع أي لقاح في العالم وتواصلنا مع المؤسسات العالمية والشركات المنتجة لهذه اللقاحات وسعينا بشدة إلى الحصول عليها من مصادر متعددة، لأن الدول المنتجة كان توفر اللقاحات لمواطنيها».

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «نشهد تدفقات للقاحات كورونا من مختلف المصادر مثل الصين، وكل اللقاحات نتأكد من فاعليتها وأمانها واعتمادها من بلد المنشأ وهيئة الدواء المصرية تتأكد من هذه الأمور».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن آخر اتفاق للحصول على لقاحات كورونا كان مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي لتوفير نحو 400 مليون جرعة للقارة الإفريقية، وحصتنا في هذه اللقاحات 26.5 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون، حيث ينتج في مصانع معتمدة بجنوب إفريقيا، ويجري الحصول عليه لجرعة واحدة: «وصلنا إلى سعر مناسب جدا، كما أن لدينا برنامج مع كوفاكس لتوفير اللقاحات، وأصبحنا الآن نمتلك رصيدا لتلقيح المواطنين».

وفي وقت سابق، لفت مستشار رئيس الجمهورية إلى أن وجود أنواع متعددة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، إذ أن كل لقاح صُنع بطرق مختلفة، لكنها -جميعا- تستهدف تحفيز الجهاز المناعي الخاص بجسم الإنسان كي يُكوِّن أجساما مضادة تُقاوم هذا الفيروس