تاج الدين: اقتربنا من تطعيم 5 ملايين مواطن وتعاقدنا على 25 مليون جرعة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إننا قاربنا على الانتهاء من تطعيم 5 ملايين مواطن مصري بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، كما أن مصر تعاقدت مع الاتحاد الأفريقي، واللجنة الأفريقية لإدارة أزمة كورونا، ومع مؤسسة «كوفاكس» العالمية، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، على الحصول على أكثر من 25 مليون جرعة من لقاح «جونسون أند جونسون».

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن تلك الجهات تسعى لتوفير 400 مليون جرعة من اللقاحات في أفريقيا، «إحنا كنا متفقين على 20 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون، واستطعنا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ومع شركة جونسون أند جونسون، وهو منتج موجود في جنوب أفريقيا، لتخفيض السعر، لذلك سنحصل على 25 مليون جرعة».

وأردف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هذه الجرعات ستأتي تباعًا لمصر خلال عام 2021 و 2022، وهناك تنوع لمصادر الحصول على اللقاح، «بنحصل على اللقاحات من الصين وروسيا وأسترازينيكا، وجونسون أند جونسون، وهو يُنتج في جنوب أفريقيا، وما يفرقه عن التطعيمات الأخرى أنه جرعة واحدة، بمعنى أن الـ25 مليون جرعة سيغطون 25 مليون شخص».

وتابع: «لو جمعنا من هم أكثر من 18 سنة، سنجد أنها نسبة كويسة جدا، بعدها نستكمل في تطعيم باقي المصريين، وهدف الدولة زيادة التطعيمات بقدر المستطاع عشان نعمل نوع من أنواع المناعة الجماعية تقلل نسبة انتشار الفيروس».