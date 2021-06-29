مواعيد قطارات مطروح.. كل ما تريد أن تعرفه عن الخدمات والأسعار

يبحث المواطنون عن مواعيد قطارات مطروح، مع إنطلاق موسم الصيف، ومحاولة الهروب من الحر، والابتعاد عن العاصمة لقضاء المصيف، والاستمتاع بالبحر، من عشاق مرسى مطروح.

«الوطن»، تقدم من خلال هذا التقرير، جميع مواعيد قطارات مطروح، وأنواع القطارات، وأسعار التذاكر، والتفاصيل المتعلقة بالسفر عبر سكك حديد مصر، ضمن سلسلة الخدمات التى تقدمها لقراءها، في مختلف المجالات للتسهيل عليهم، في ظل زيادة البحث عنها خاصة خلال موسم الصيف.

مواعيد قطارات مطروح.. تعرف علي الخدمة وأيام الإقلاع

وتستعرض «الوطن»، خدمة مواعيد قطارات مطروح، من وإلى القاهرة، بأرقام القطارات، ونوع الخدمة، وأيام الإقلاع على مدار الأسبوع وهي كالتالي:

- قطار 939 / 940 بين القاهرة - مطروح السياحي بعدد 10 عربات مكيفة طريق المناشى، ويقلع من القاهرة الساعة 5.45، ويصل مطروح الساعة 13.30.

- قطار 943 / 942 بين مطروح والقاهرة بنفس التركيب طريق المناشى، ويعمل يوميا ويقلع من القاهرة الساعة 1.51، ويصل مطروح الساعة 17.15.

- قطار نوم رقم 773 / 772 القاهرة – مرسي مطروح طريق المناشى قيام القاهرة الساعة 22:35، ويعمل أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع.

- قطار نوم رقم 775 /774 بين مرسى مطروح – القاهرة طريق المناشى قيام مرسى مطروح الساعة 19:30، ويعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ويستمر لحين صدور تعليمات أخرى.

- استمرار تشغيل قطارى 1205 / 1206 و1209 / 1208 بتركيبهما وجدولهما الحالى وهى القطارات التى تعمل طوال العام.

مواعيد قطارات مطروح.. أسعار التذاكر

وتحدد أسعار تذاكر قطارات مطروح القاهرة، طبقا لدرجة القطار حيث يختلف المميز عن السياحى المكيف، وهي كالتالي:

- سعر التذكرة للدرجة الأولى مكيف 190 جنيه للكوامل، و 95 جنيه للأنصاف.

- سعر التذكرة الدرجة الثانية 130 جنيه للكوامل، و 80 جنيه للأنصاف.

- سعر التذكرة للقطارات المميزة 50 جنيه.