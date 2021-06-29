صحة الغربية تحذر من وجود سمكة القراض السامة بطاولات سمك البساريا

حذر الشناوى نجم، مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة بالغربية المواطنين من سمكة القراض السامة «الأرنب» ووجودها داخل طاولات سمك «البساريا»، المنتشرة بالأسواق.

وشدد «الشناوى»، في تصريح صحفي اليوم، على المواطنيين عند شراء سمك البساريا، من الطاولات بالأسواق ملاحظة وجوده هذه السمكة السامة من عدمه وتكون زريعة جديدة وصغيرة الحجم ويكون شكلها مختلف تماما عن باقي السمك بالطاولة ويجب عليهم على الفور إخراجها والتخلص منها.

وأضاف أن سمك القراض سمكة خطيرة و سامه جدا وتؤدي للوفاة مباشرة ومنها أحجام كبيرة وصغيرة.

فيما نفذت مديرية الصحة بالغربية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مخزن مستلزمات تجميل بداخله 11 ألف عبوة، كما تم ضبط مركز علاج طبيعي غير مرخص بالمحلة.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية غير المرخصة يتم تنفيذها بشكل يومي تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وأوضح أن إدارة الصيدلة بالمديرية نفذت حملة بالتنسيق مع التموين بالغربية أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص لبيع وتخزين مستحضرات التجميل والعبوات الفارغة بدائره مركز طنطا بكميات 11385 عبوة مختلفة و10750 عبوة فارغة وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بـ 67 ألف جنيه.

وأشار في تصريح صحفي، اليوم، إلى أن إدارة العلاج الحر بالمديرية، شنت حملة على مراكز العلاج الطبيعي أسفرت عن ضبط مركز علاج طبيعى بمدينة المحلة لتشغيله وإدارته بدون ترخيص، وتم التحفظ على أدوية مهربة غير مصرح لها بوزارة الصحة بقصد الاتجار فيها.

وبيّن أنه تلقى تقريرا يتضمن تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية برئاسة الدكتور حامد محمود مدير الإدارة، والتفتيش الصيدلي بالمديرية، لفحص الشكاوى المقدمة ضد المركز، وأشار التقرير، إلى أن المركز يعمل بدون تراخيص، وبدون قرار مزاولة المهنة، إلى جانب العثور على كميات كبيرة من الأدوية يقوم صاحب المركز بالاتجار فيها.