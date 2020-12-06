"صحة دمياط" تنظم ندوات توعية للمواطنين والباعة عن سمك القراض

واصلت مديرية الصحة بمحافظة دمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، عقد ندوات توعية للمواطنين بشكل عام والباعة الجائلين ومحلات بيع وتخزين الأسماك ومتداولي الأسماك بشكل خاص وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وواصلت حملة توعية المواطنين في الأسواق العامة بخطورة سمكة القراض السامة، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية المواطنين من جشع بعض التجار من معدومي الضمير.

وأوضح الدكتور أحمد عريف مدير عام الثقافة والإعلام الصحي بالمديرية، بأن نحو 50 مثقفا صحيا وفني إرشاد شاركوا في الندوات وجولات التوعية بخطورة سمكة القراض (الأرنب) السامة.

وكانت الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة إيمان عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية، قد أرسلت منشورا لمديرية الصحة بدمياط ومديريات الصحة المختلفة من خلال إدارة الثقافة والإعلام الصحي، للمطالبة بتكثيف ندوات التوعية بخطر سمك القراض أو الأرنب.

يذكر أن سمك القراض أو الأرنب، هي سمكة معروفة بكونها تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم تيدرودوتاكسين، وتسمى في مصر أيضا سمك النفيخة أو سمكة القراض أو الأرنب، ويرجع سبب تسميتها بسمكة «الأرنب» إلى أنها تشبه الأرنب في شكل مقدمة أسنانه، وكذلك طريقة سلخها قبل الأكل، كما يطلق عليها هي من الأسماك السامة ومع كونها خطيرة فهي غير عدائية تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر استعداداً للهجوم والصياد المحترف يعرف شكلها وتكوينها وعادة ما يقوم بعضهم بالتخلص منها.

وأعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات بمحافظة دمياط، استعدادا لانتخابات مجلس النواب.

وتم تشكيل فريق طوارئ في كل مستشفى بالتنسيق مع غرفة الأزمات في ديوان المديرية على مدار الساعة، ووقف الإجازات في تلك الفترة والتنبيه على إخلاء 30 % من الأسرة بالمستشفيات في تخصصات العظام والجراحة، والتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بالمستشفيات، وتوافر أكياس الدم ومشتقاته، وتوافر الأكسجين، والتأكد من جاهزية المولدات الكهربائية للعمل في حالة الطوارئ.

يأتي ذلك طبقا لتعليمات الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، وحرصا على سلامة المواطنين أثناء إجراء العملية الانتخابية.

وفي وقت سابق، زار الدكتور سيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، مستشفى كفر سعد المركزي، والصدر بدمياط، للتأكيد على استعداد المستشفيات لاستقبال الزيادة المتوقعة في حالات الكورونا، ومدى جاهزيتها لذلك، وتوافر الأكسجين بها.

وأكد وكيل الوزارة تطبيق البرتوكول المحدث من وزارة الصحة للعلاج، ومتابعة تطوير شبكة الغازات بتلك المستشفيات، لزيادة عدد الأسرة المعدة لاستقبال المرضى.

ورافق "عبدالجواد" في هذه الجولة، مدير إدارة المستشفيات بالديوان، ويأتي ذلك استمرار لجولات الأول لبيان استعداد المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستقبال أي حالات مرضية، وخاصة فيروس كورونا.