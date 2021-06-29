مسؤولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بأكتوبر الجديدة

أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمشروعات الإسكان والخدمات والمرافق بمدينة أكتوبر الجديدة.

جاءت جولة المهندس كمال بهجات، برفقة المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار دفع العمل وإزالة أي عقبات.

واستهل مسؤولو الإسكان جولتهم، بتفقد مشروع رافع المياه والخزان سعة 20 ألف متر مكعب؛ لمتابعة التشغيل الفعلي وضخ المياه المغذية لمنطقة الـ800 فدان «مشروع الإسكان الاجتماعي»، كما تابعوا الأعمال الجارية لخط المياه قطر 1200 مم الجاري تنفيذه كحل دائم لتغذية المدينة .

كما تفقد مسؤولو الوزارة، الأعمال الجارية بمشروع «سكن لكل المصريين» لمنخفضي الدخل نموذج غرفتين وصالة مساحة 75م2، بالإضافة لمباني المجمع الشرطي الجاري تنفيذه والمكون من ثلاثة مبانٍ رئيسية هي: «مبنى قسم الشرطة - مبنى الحماية المدنية - مبنى السجل المدني».

وشدد المهندس كمال بهجات، خلال زيارته، على ضرورة تكثيف معدلات الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات الجاري تنفيذها، مطالبًا ببذل أقصى جهد؛ للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة، وبكفاءة وجودة في التنفيذ.​