تفاصيل جلسة محاكمة أب ذبح ابنه بمشرط طبي في الدقهلية

شهدت قاعة محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية أول جلسة لمحاكمة أب ذبح ابنه بمشرط طبي في قرية طناح مركز المنصورة، وانتهت الجلسة بقرار المحكمة بارسال أوراق القضية لفضيلة مفتي الجمهورية لإستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدام المتهم عما أسند إليه من قتل ابنه بأن أخذه وأعطي له منوم في العصير ثم ذبحه في مكان بعيد عن قريته وعاد إلي بيته يبحث عن ابنه بل أنه كتب علي صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة به يطلب من أهل قريته أن يساعدوه في البحث عن ابنه.

المحكمة تسأل الأب والأم في القضية

وبدأت الجلسة بسؤال المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، للمتهم « محمود ح. ع.»، والد الطفل «أدهم»، 13 سنة: ذبحت ابنك يامحمود وقتلته عمدا مع سبق الإصرار؟، فرد الأب وهو في قفص الاتهام: محصلش يا فندم محدش يعمل كده في إبنه، وتوجه رئيس المحكمة إلي الأم بالسؤال فأكدت أنها لا تصدق أنه ذبح ابنها إلي الآن، وواجهتها المحكمة بأقوالها في تحقيقات النيابة العامة، فأكدت أن زوجي عصبي زي أي راجل لكن أنا مصدقش أنه عمل كده في ابني.

وواجه رئيس المحكمة الأم بأقوالها في النيابة العامة، بأن زوجها نسي مفاتيجه وحافظة نقوده متعمدا في البيت واتصل بها وطلب أن ترسلهم له مع ابنه أدهم، ومن بعدها عاد الزوج في أخر اليوم يسأل عن أدهم وخرج من البحث مدعيا البحث عنه وعاد الفجر والابن غير موجود وأكد لزوجته يبدو أن خروج أدهم هذه المرة ليس ككل املرات التي خرجها.

النيابة تشرح تفاصيل القضية

وأكدت النيابة العامة أن المتهم عندما اختمرت في ذهنه نية التخلص من الطفل أدهم، أعد لذلك السيارة رقم «د ج و 8339»، التي استأجرها لهذا الغرض، واصحطا ابنه بداخلها، و توجه به بعيد عن القرية، و أعطي للطفل أدهم منوما حتى استغرق في النوم، و وتوجه الأب إلي صديلية واشتري منها مشرط طبي، ولما بعد عن أعين الناس حز رقبة ابنه بالمشرط الطبي محدثا به الإصابات الموجودة في تقرير الصفة التشريحية .

الحكم بإرسال أوراق المتهم لفضيلة المفتي

وبعد حوالي 6 ساعات من الجلسة خرجت هيئة المحكمة وتلت قرارها بإرسال أوراق قضية المتهم إلي فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في قرار إعدامه، وحددت جلسة النطق بالحكم اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل.