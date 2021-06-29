إطلاق مشروع التميز المصري الألماني في تحلية المياه بالجامعة اليابانية

أعلن الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إطلاق الجامعة لمشروع التميز المصري الألماني في تنقية وتحلية المياه بتمويل من هيئة التعاون الأكاديمي الألماني لمدة 4 سنوات، بالتعاون مع جامعة Duisburg-Essen University، وجامعة الفيوم، وشركة إيفوسمارت.

وأضاف الجوهري، أن المشروع يهدف إلى إنشاء دبلومة مهنية عملية في تقنيات تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وايضا تقنيات تحلية المياه باستخدام الاغشية الرقيقة وذلك لتاهيل للخريجين لسوق العمل في هذا المجال المهم، وعمل دورات تدريبية عملية مكثفة ومعتمدة تغطي أهم التطبيقات الصناعية المستخدمة حاليا فى تنقية وتحلية المياه.

وأوضح أن المشروع يستهدف إجراء مشاريع تطوير ونقل للتكنولوجيا مع الشركات والجامعات الالمانية بهدف تصنيع بعض الاجزاء المهمة المستخدمة فى تنقية وتحلية المياه بخاصة الاغشية الرقيقة.

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع الأول للمشروع، قدم أساتذة من الجامعة المصرية اليابانية والشركاء من الجامعات والشركات الألمانية، عروضًا تفصيلية عن الاهتمامات البحثية والصناعية المختلفة في مجالات تنقية وتحلية المياه، وأيضا معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة.

من جهته، قال الدكتور أحمد سعد خليل مدير المشروع والأستاذ المشارك بقسم هندسة وعلوم المواد بالجامعة المصرية اليابانية، إن هذا المشروع سيساهم بقوة في تاهيل كوادر مصرية شابة للعمل في مجالات تنقية وتحلية المياه، وسيعمل فريق عمل المشروع على البدء في عمل شراكات مع شركات ألمانية لنقل التكنولوجيا فى مجال تطوير وتصنيع الأغشية الرقيقة المستخدمة في تنقية وتحلية المياه.