وفاة والدة السيناريست مجدي صابر وتشييع جثمانها اليوم من مدينة نصر

أعلن السيناريست مجدي صابر، وفاة والدته صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك». وكتب «مجدي»: «انتقلت إلى الأمجاد السماوية وفردوس النعيم والدتي الغالية بعد رحلة مع المرض.. وسوف يشيع جثمانها والصلاة على روحها الطاهرة ظهر اليوم الثلاثاء بكنيسة السيدة العذراء والأنبا إثناسيوس بمدينة نصر».

معلومات عن السيناريست مجدي صابر

مجدي صابر هو مؤلف شهير كتب العديد من المسلسلات الاجتماعية أبرزها «سلسال الدم»، «أفراح إبليس»، «عائلة الحاج نعمان»، «قلب امرأة»، «نور الصباح».

آخر الأعمال الدرامية التي قدمها السيناريست مجدي صابر، مسلسل «أفراح إبليس» الجزء الثاني، وتدور أحداثه حول «همام» رجل الأعمال الصعيدي، وزوجته «جملات» التي تجلب خادمة بغرض العطف عليها، إلا أن «همام» يقع في حب هذه الخادمة، وعلى جانب آخر يحاول الاتصال بشخصيات ذات نفوذ من أجل السيطرة على تجارة الحديد، والعمل من إخراج أحمد خالد أمين.