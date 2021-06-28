الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة وارتفاع كبير في الرطوبة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، من طقس شديد الحرارة مع ارتفاع كبير في الرطوبة علي مدار اليوم، مشيرة إلى استمرار أجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء بسبب زيادة نسبة الرطوبة في الجو، ما أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة أكثر من المعتاد، كما تزداد ساعات سطوع الشمس خلال اليوم والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأضافت الأرصاد أن نسبة الرطوبة العالية تؤثر على تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

تحذير الأرصاد بعدم التعرض للشمس

ونصحت الهيئة بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال وقت الظهيرة والإكثار من تناول السوائل الباردة خلال اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 38 25

الإسكندرية 33 24

وادي النطرون 35 23

طنطا 37 24

شبين الكوم 38 24

دمنهور 35 23

بلطيم 33 22

مطروح 31 22

السلوم 31 22

سيوة 40 24

بورسعيد 33 24

دمياط 31 23

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 23

الإسماعيلية 37 22

السويس 37 22

العريش 34 23

رفح 34 22

رأس سدر 38 25

نخل 36 19

نويبع 38 26

طابا 35 20

كاترين 32 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 39 26

الغردقة 38 27

مرسى علم 36 26

الفيوم 39 22

بني سويف 39 24

المنيا 40 25

أسيوط 40 25

سوهاج 40 24

قنا 41 25

الأقصر 44 26

أسوان 44 26

إدفو 44 27

أبو سمبل 43 26

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 36 26

أبو رماد 36 26

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 27 .

نصائح الأرصاد لمواجهة الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أشد فترات اليوم حرارة، وإذا اضطررت للخروج، ارتدِ قبعة وواقيًا من الشمس، وابحث عن الظل.

2- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات، أو تركها في درجة حرارة عالية.

3- يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

4- الإكثار من تناول السوائل، خاصة المياه بعد الإفطار وخلال فترة الليل.

5- عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.

6- ارتداء واقي الرأس لتجنب أشعة الشمس.