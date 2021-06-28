«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. «تجنبوا الخروج إلا للضرورة»

وجهت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تحذيرًا للمواطنين بسبب الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، كاشفة أن الموجة مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، بسبب منخفض الهند الموسمي، موضحة أن أسباب الشعور بدرجات الحرارة بشكل أعلى من المعلن، هو الارتفاع في نسبة الرطوبة بشكل كبير، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، حيث تصل إلى 80 لـ 90% كنسبة مئوية.

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على «أون»، أن هذا الأمر هو ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة، فلو كانت درجات الحرارة المقاسة في الظل 38 درجة مئوية، يكون الإحساس بها أكثر من 41 درجة، بالإضافة إلى تراجع نشاط الرياح، الأمر الذي يعزز من الشعور بشكل أكبر بالحرارة، موضحة أن الموجة قد بدأت منذ ثلاثة أيام وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

جنوب البلاد سيشهد متوسط درجات حرارة مقاسة في الظل بين 42-43

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه لن تتجاوز درجة الحرارة المقاسة في الظل ما بين 38 و39 درجة مئوية في القاهرة والوجه البحري، لكن الشعور سيكون أكبر بسبب العوامل الخاصة بالرطوبة وتراجع سرعة الرياح، وسيكون الإحساس بها في متوسط 41 درجة مئوية، موضحة أن جنوب البلاد سيشهد متوسط درجات حرارة مقاسة في الظل بين 42-43 درجة مئوية.

وتابعت: «بالنسبة للسواحل الشمالية ستكون متوسطات الحرارة بين 32-33 درجة مئوية لكن الإحساس هناك بالحرارة سيكون أعلى بسبب أن هذه المناطق بها أعلى معدلات للرطوبة، ومش شرط الصيف يكون بنفس الوتيرة والموجة الحالية سببها منخفض الهند الموسومي»، كما نصحت المواطنين بضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة في أوقات الظهيرة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، أما بالنسبة للمصطافين الهاربين من درجات الحرارة وجهت لهم نصائح بعدم التواجد على الشواطئ في أوقات الظهيرة واستخدام كريمات واقية.