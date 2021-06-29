عاجل.. رئيس النواب: ثورة 30 يونيو حمت مصر والرئيس السيسي لبى النداء

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة قدوم ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلاً إنه تهل علينا ذكرى غالية على قلب كل مصرى ومصرية، ذكرى 30 يونيه التي استعدنا فيها مصر ممن أرادوا اختطاف هويتها، حيث خرجت الملايين تتقدمهم عظيمات مصر وشبابها وشيوخها، محطمين القيود ومتخطين السدود، يستظلون بعلم الوطن في حماية جيش الشعب وشرطته، ليضعوا نهاية لعام حالك السواد.

وأضاف رئيس مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم : في الثلاثين من يونيو تصدت الملايين لجنوح رئيس وجماعته، أرادوا الهيمنة على مفاصل الدولة بإعلان غير دستورى، خرجت الملايين لتصحيح المسار وإسقاط الأقنعة، لتبدأ مصر صفحة جديدة يرتقى فيها شعبها أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جبالي: الرئيس عبد الفتاح السيسي حافظ على نسيج مصر في ثورة 30 يونيو

وتابع: " وبفيض من مشاعر الفخر والإعزاز نقول لفخامة الرئيس الذى ناداه الشعب فلبى النداء، لقد حميتم مصر من الفتن وحافظتم على تماسك نسيجها، فلم يستطع أحد النيل من متانته، فالسبع سنوات التي مرت منذ أن أودعكم الشعب أمانته - رغم قصرها - حفلت بقفزات طويلة إلى الأمام محققة إنجازات عظيمة تليق بمكانة وتاريخ مصر، وهى ظاهرة جلية يساندها الواقع ويقوم على كل منها شاهد ودليل، لتعود مصر إلى الحياة".

واختتم حنفي جبالي كلمته قائلا :" اسمحوا لى أن أتقدم باسمكم وباسمى بخالص التهنئة القلبية لشعب مصر العظيم وقيادته الحكيمة بحلول ذكرى الثورة العظيمة الفريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بسلميتها وكثافة المشاركة فيها.و افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وتشهد الجلسة مناقشة عددًا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للدكتور رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل بحضور الوزير.وويواجه النواب خلال الجلسة وزير العدل بـ 31 أداة رقابية، تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤال، عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقارى لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها عن سوء أحوال وتهالك مبانى المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات.