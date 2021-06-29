إحالة ملف برج طوخ المائل للجنة المنشآت الآيلة للسقوط

قرر مجلس مدينة طوخ إحالة ملف برج سكني حرر مواطن محضرا أكد فيه أن البرج مائل علي منزله ويسبب خطورة عليه وأسرته، الي لجنة المنشات الايلة للسقوط لاصدار تقريرا اليوم بشأنه .

وقال أحمد الوزيري رئيس مجلس مدينة طوخ، في تصريح صحفي اليوم، إن العقار محل الشكوي مكون من بدروم وأرضي بالإضافة إلى 13 طابقا صادر له ترخيص رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٥م و ترخيص رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٧م بإنشاء بدروم وأرضي وعشرة أدوار متكررة وغرف خدمات .

برج طوخ المائل في إنتظار رأي اللجنة الفنية

واضاف ان معاينة برج طوخ المائل كشفت ان الأدوار من الحادي عشر العلوي إلي غرف الخدمات بالرابع عشر العلوي بالمخالفة ومحرر لها إجراءات ومقدم عنه تصالح وفي انتظار رأي اللجنة الفنية .

وأكد عرض الموضوع علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإعمال شؤونها بصورة عاجلة وبعد صدور قرار اللجنة سيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بالإضافة إلى مخاطبة مركز الشرطة لفرض حراسة لحين الحصول علي الترخيص اللازم .

برج طوخ المائل ..طبيب يحرر محضرا في الشرطة

كان طبيب أسنان حرر محضرا ضد صاحب برج طوخ المائل المكون من 13 طابقا بعد تصدع منزله بسبب ميل البرج وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات .

تلقي اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغا من العميد تامر موسي مأمور مركز طوخ بتضرر طبيب أسنان من تصدع منزله بسبب ميل برج مكون من 13 طابقا مقام حديثا ما تسبب في تضرر منزله وظهور تشققات بالجدران.

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وأوضح الطبيب المتضرر أن هناك فارق واضح حوالي 40 سنتيمتر بين البرج ومنزله وأنه أرسل أكثر من شكوى أثناء الأعمال الإنشائية للبرج منذ ٣ سنوات ولكن لم تلق الادارة الهندسية بطوخ لها اهتماما إلى أن مال البرج علي منزله وتضرر أكثر وأصبحت حياته مهددة هو وأسرته .

وطالب الطبيب محافظ القليوبية بتشكيل لجنة محايدة من المحافظة لفحص البرج ومنزله وإعداد تقريرا بشكل عاجل حيث حرر محضرين في النيابة ومركز الشرطة بالواقعة .

وأضاف أنه منذ بناء البرج وأسرته تعيش في رعب بفعل الأعمال المتكررة التي تتم داخله التي لا يعرف ما هي ويجد معدات تدخل وأعمال حفر تزيد من تضرر منزله .