مستشار الرئيس الفلسطيني: الجرائم الإسرائيلية في سلوان «نكبة جديدة»

أكد قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي، في حي البستان بسلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، من أعمال هدم لممتلكات ومنازل المواطنين الفلسطينيين تحت إرهاب قوات الاحتلال، هو نكبة جديدة يواجهها الشعب الفلسطيني، وعملية تطهير عرقي أمام العالم أجمع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن «الهباش» قوله إن أهالي مدينة القدس ومعهم جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان سيتصدون لهذه المخططات التهويدية، ولن يقبلوا أبدا أن تمر هذه النكبة الجديدة، مطالبا دول العالم ومنظماته وشعوبه كافة بالتحرك والكف عن صمتها، والتدخل لوقف هذه الجرائم بحق القدس وأهلها قبل فوات الأوان.