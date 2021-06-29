دينا تنتقد المتعرضات للاغتصاب الزوجي: «اللي عندها مشكلة تشتكي لأهلها»

قالت الفنانة دينا، إن المرأة في صناعة السينما أصبحت عنصرًا أساسيًا لا يُستهان بها، قادرة على تقديم كافة القضايا وتسليط الضوء عليها، مضيفة: «المرأة هي محور القضية، وهي المبدعة سواء بالتمثيل أوالتأليف أوالإخراج أوالإنتاج».

وأشادت دينا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بتخصيص مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مؤكدة أن ذلك يعد أمرًا في غاية الأهمية ويصب في صالح القضايا الاجتماعية، ويسهم في حل المشكلات أيا كان حجمها أو التحديات التي يواجهها.

اللي يحصل في أوضة النوم ميطلعش بره

وردت على تصريحاتها السابقة، بشأن رفضها لحديث بعض السيدات عبر السوشيال ميديا، حول تعرضهن للاغتصاب الزوجي، والذي اعتبرته أمرا مرفوضا وغير مقبول في المجتمع المصري، قائلة: «اللي عندها مشكلة تقول لأسرتها أو أسرة زوجها، لكن متطلعش في فيديو وتتكلم عن علاقة خاصة».

وعلقت ردًا على تلك التصرحات: «اللي يزعل يزعل، قولنا اللي بيحصل في أوضة النوم عيب يطلع بره، دي علاقة خاصة جداً بين رجل وزوجته».

وحول قضايا التحرش وفضح المتحرشين من خلال تصوير فيديوهات، تابعت: طبعًا ده مطلوب، لأن التحرش مرفوض دينيًا واجتماعيًا وأخلاقيًا، ويجب أن يكون هناك توعية لمناهضة التحرش، ومثل هذه الأفعال المرفوضة، مشيرة إلى التركيز على طريقة تربية الأبناء من الصغر وسن المراهقة وتوعيتهم بشأن هذه القضايا.

ويختتم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لدورته الخامسة، فاعلياته التي بدأها يوم الخميس الماضي، وكرم خلالها الفنانة إلهام شاهين، ودنيا سمير غانم التي اعتذرت عن حضورها، وأرسلت فيديو تشكر فيه إدارة المهرجان وتهدي التكريم لوالدها الراحل، ووالدتها دلال عبدالعزيز التي مازالت تعاني من تداعيات فيروس كورونا، بخلاف تكريم المخرجة ساندرا نشأت، والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار، والممثلة الفرنسية ماشا مريل.