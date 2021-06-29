«التعليم» تكشف سر توقيع مدارس تكنولوجيا تطبيقية عقد رعاية مع طلابها

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، مدير تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن مطلع الأسبوع الجاري شهد الإعلان عن شروط قبول طلاب الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أن مصر بها 21 مدرسة؛ إذ يجب أن يكون الحد الأدنى للمجموع للقبول بتلك المدارس 210 درجات، من إجمالي 280 درجة، بواقع 250 كأعلى درجة للحد الأدنى.

وأوضح «بصيلة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «لدينا خططا لإنشاء مجموعة أخرى من تلك المدارس، وبعض المدارس تمضي عقد رعاية مع ولي أمر الطالب حتى لا يعمل نجله في أي شركة منافسة، وتكون مدة هذا العقد 5 سنوات».

ولفت رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إلى أن هذه المدارس قُسمت إلى 3 فئات، موضحًا أن الحد الأدنى للقبول في الأولى هو الحصول على 210 درجات، والثانية 230 درجة كحد أدنى، والثالثة 250 درجة حد أدنى، وفقا لمتطلبات كل مدرسة وتخصص.

ونوه الدكتور عمرو بصيلة، إلى أن الحد الأدنى في بعض المدارس بلغ 260 درجة، بسبب زيادة عدد المتقدمين عن حاجة المدارس، فجرى رفع الحد الأدنى.

وتابع مدير تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية: «يتقدم لنا 10 آلاف طالب ونختار من 1000 طالب فقط؛ إذ يرعى معظمها القطاع الخاص، أما وزارة الإنتاج الحربي فإنها ترعى مدرستين، بينما ترعى شركة وي مدرسة واحدة»، لافتًا إلى أنه جرى مضاعفة أعداد هذه المدارس في العام الماضي.