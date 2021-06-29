تفاصيل التدريب الصيفي 2021 في بنك القاهرة لطلاب الجامعات

أعلن بنك القاهرة عبر موقعه الرسمي على LinkedIN، فتح باب التقدم لبرنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات لعام 2021، مشيرًا إلى أن التدريب يستمر لمدة شهر واحد في أحد أقسام المكتب الرئيسي أو الفروع؛ اعتمادًا على مجال دراسة المشارك وقدرة القسم.

شروط التقدم لبرنامج التدريب الصيفي من بنك القاهرة

- الطلاب المقيدين بالفرقة الدراسية الثانية والثالثة.

- أن يكون الحد الأدنى للتقدير جيد جدًا.

- أن يكون المتقدم من الجامعات الحكومية والخاصة فقط والمصدق عليها من وزارة التعليم العالي في مصر.

التخصصات المطلوبة

«إدارات الأعمال، التمويل والاستثمار، البنوك والتمويل، التسويق، التجارة الإلكترونية، الاقتصاد والعلوم السياسية، علوم الكمبيوتر، نظام المعلومات الإدارية».

الأوراق المطلوبة

- خطاب الالتحاق بالجامعة يوضح التخصص والصف والسنة.

- نسخة من الهوية الوطنية.

- السيرة الذاتية المحدثة بما في ذلك البريد الإلكتروني ومعلومات الاتصال (مع ذكر الفترة المناسبة: يوليو أو أغسطس أو سبتمبر).

الخميس المقبل.. آخر موعد للتقديم

وأشار البنك إلى أنّ آخر موعد للتقديم عبر الموقع الإلكتروني للبنك على LinkedIn، الخميس 1 يوليو 2021.

جدير بالذكر أنّه جرى الإعلان مؤخرًا عن عدد من التدريبات الصيفية في عدد من البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي، أبرزها بنكا مصر والأهلي، إذ جرى تفعيل التدريب الصيفي ببنك مصر 2021 أونلاين، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها مصر من تداعيات فيروس كورونا «COVID-19» والتي أدت بدورها لمنع أي تجمعات أو أنشطة تدريبية لفترة غير معلومة.

كما أعلن بنك مصر عبر موقعه الإلكتروني، أنّه قد تم الوصول إلى العدد الأقصى لقبول طلبات التدريب الصيفي 2021 حيث تم تسجيل عدد أكثر من 100 ألف استمارة للحصول علي التدريب الصيفي وبناء عليه لن يتم استقبال طلبات أخرى للتدريب.