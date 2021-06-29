روسيا تسجل قفزة كبيرة في وفيات كورونا.. و«الصحة» تختبر 5 لقاحات

سجلت روسيا 652 وفاة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء، فضلًا عن 20616 إصابة.

ويأتي هذا الرقم القياسي في وقت تكافح فيه روسيا للتقليل من عدد الإصابات والوفيات، وانخفاض معدلات الحصول على اللقاحات وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وتسجل فرقة العمل الروسية المعنية بالتعامل مع فيروس كورونا، أكثر من 20 ألف إصابة جديدة، ونحو 600 وفاة يوميا منذ الخميس الماضي.

أسباب ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في روسيا

وأشارت «أسوشيتد برس» إلى أن المسؤولين الروس، أوضحوا أن سبب ارتفاع معدل إصابات ووفيات كورونا، والذي بدأ في أوائل يونيو الجاري، هو الموقف المتراخي للمواطنين إزاء اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وانتشار المزيد من السلالات المعدية، ومعدلات التلقيح البطيئة.

وعلى الرغم من أن روسيا كانت من بين أوائل الدول التي أعلنت عن التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا، إلا أن نحو 14% فقط من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات.

وسجلت روسيا قرابة 5.5 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ انتشار الجائحة، من بينهم 134545.

قواعد جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا في مطاعم موسكو

وطلبت المطاعم والمقاهي في موسكو، أمس الإثنين، من روادها تقديم ما يفيد بحصولهم على لقاح كورونا أو نتيجة سلبية لفحص الفيروس.

وفقا لقرار سلطات المدينة الأسبوع الماضي، يتعين على كل مطاعم ومقاهي وحانات موسكو السماح بدخول الزبائن الذين حصلوا على اللقاح المضاد لكورونا فقط خلال الشهور الستة الماضية أو من يظهرون فحصا سلبيا للفيروس خلال 72 ساعة سبقت ذلك.

وفي السياق ذاته، أعلنت المفوضية الأوروبية، أن وكالة الأدوية تبحث جدوى 5 علاجات واعدة ضد فيروس كورونا، وفقا لما نشرته قناة العربية.

وحذرت المفوضية من تفشي سلالات كورونا بسبب حضور الجماهير يورو 2020.