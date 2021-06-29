عاجل «الجامعات الخاصة» يقر قواعد تنسيق قبول الجامعات

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، بمقر جامعة 6 أكتوبر.

في بداية الاجتماع، وزير التعليم، تقارير رؤساء الجامعات حول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، التي أكدت انتظام سير الامتحانات بكافة الجامعات الخاصة والأهلية، مع الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية، وضمان سلامة كافة عناصر منظومة التعليم بالجامعات.

وأكد «عبد الغفار» ضرورة التزام كافة الجامعات بإعلان النتائج للطلاب خلال شهر يوليو، موجهًا الشكر لأعضاء هيئة التدريس والإداريين وكافة العاملين بالجامعات الخاصة والأهلية على الانضباط والالتزام في إتمام امتحانات نهاية العام الدراسي.

ووافق المجلس على تطبيق نفس قواعد العام الماضي، فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021/2022.

منح مدارس STEM للطلاب المتفوقين

كما وافق المجلس على استمرار توفير عدد من المنح الدراسية لطلاب مدارس STEM للمتفوقين بالجامعات الخاصة والأهلية.

وافق المجلس على بدء تقدم الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية، على أن يتم قبولهم مباشرة من خلال الجامعات الخاصة والأهلية، و تحسب الأعداد المقبولة من هؤلاء الطلاب من العدد الإجمالي المحدد لكل كلية.

كلية طب بشري جديدةقرر المجلس أن تقترن الموافقة على تزامن إنشاء كلية طب بشري جديدة، بإنشاء إنشاء المستشفى الجامعي، ويتم التأكد من ذلك من خلال لجنة شكلها المجلس لمتابعة إنشاءات المستشفى الجامعي الجديدة ،وتقديم تقرير دورى للمجلس عن ذلك.

كما وافق المجلس على ربط قبول طلاب جدد بكليات الطب البشرى الحالية بالجامعات الخاصة والأهلية بدءا من العام الدراسي 2022/2023 بانتهاء المرحلة الأولى من إنشاءات المستشفى الجامعي.

وافق المجلس على إنشاء كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي بجامعة دراية.

لجنة للإشراف على أعمال التنسيق

وافق المجلس على تشكيل لجنة للإشراف على أعمال التنسيق بالجامعات الخاصة والأهلية، والموافقة أيضا على تشكيل لجنة للإشراف على أعمال التنسيق بالجامعات الأهلية الأربع وهى: «الملك سلمان الدولية الأهلية، العلمين الدولية الأهلية، الجلالة الأهلية، المنصورة الجديدة الأهلية».

وفي ضوء تنفيذ التكليفات الرئاسية بتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين في مصر، استعرض المجلس تقريرًا حول آليات تطوير المنظومة بالجامعات الخاصة والأهلية، في إطار مبادرة «ادرس في مصر»؛ لجذب المزيد من الطلاب للدراسة بكافة الجامعات المصرية.

وأكد المجلس التزام الجامعات الخاصة والأهلية بتيسير إجراءات التحاق الطلاب الوافدين، وذلك تماشيا مع المنظومة الرقمية الجديدة بوزارة التعليم العالي، فضلًا عن العمل على توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب الوافدين، وتطوير المواقع الإلكترونية للجامعات دوريًا، و تسهيل إجراءات الإقامة لهم.

تطوير منظومة الطلاب الوافدين

كما وجه بضرورة وضع خطة محددة وجدول زمني لوضع خريطة طريق محددة زمنيا لتنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير منظومة الطلاب الوافدين.

وقدم أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، استعراضًا حول قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار تعليمات للأكاديميات والجامعات الخاصة؛ لمتابعة نتائج المسابقات الدولية والتميز العلمي للطلاب والباحثين لانتقاء الطلاب المتميزين منهم؛ لتنمية قدراتهم، مع التأكيد على دور الجامعات الخاصة والأكاديميات في رعاية ودعم هؤلاء الطلاب.

خطة عمل صندوق رعاية المبتكرين

من جانبه، قدم الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، عرضًا تفصيليا حول أهداف الصندوق، وخطة عمله، والبرامج التي سيتم إطلاقها الفترة المقبلة، موضحًا أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة ومتطورة لتمويلها، مشيرًا إلى أن الصندوق يقوم بإعداد برنامج لتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل والخارج.