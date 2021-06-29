من هو أغنى رجل في مصر؟

توفي اليوم رجل الأعمال أنسي ساويرس، عميد عائلة ساويرس، الذي أسس مجموعة اقتصادية تعد الأكبر في مصر بعد رحلة طويلة وصراع مع المرض، وعن عمر يناهز 91 عاما، وانسي ساويرس هو مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم، حيث بدأ حياته العملية في سوق المال والأعمال بشركة مقاولات اسمها «انسى ولمعي» تقوم بأنشطة تمهيد الطرق وحفر ترع الري.

وفق تصنيف فوربيس الصادر في فبراير الماضي، احتلت أسرة أنسي ساويرس نسبة كبيرة في ثروة أغنى رجال الأعمال في مصر، وجاء اسم اثنين من العائلة في القائمة التي تضع ترتيباً لرجال الأعمال في مصر والعالم، فمن هو اذاً اغنى رجل في مصر؟.

تقرير يكشف عن أغنى رجل في مصر

التقرير الذي يكشف عن أغنى رجل في مصر، أكد ان هناك زيادة رغم جائحة كورونا في ثروات 6 مليارديرات مصريين منذ الشروع في إعداد التقرير حتى صدوره بداية العام الحالي بنحو 1.6 مليار دولار حتى بلغ مجموعها حالياً 18.4 مليار دولار مقارنة مع 16.8 مليار دولار عند البدء في إعداد القائمة في مارس 2020 فهل كان أنسي ساويرس ضمن قائمة أغنى رجل في مصر، أما ترتيب القائمة فكان كالتالي:

1- ناصف ساويرس

بصافي ثروة بلغت 8.5 مليار دولار، تصدر ناصف ساويرس أغنى رجال الأعمال في مصر، ويعمل في مجال الانشاءات والكيماويات، حيث قفزت اسهمه العام الحالي رغم أزمة كورونا بنسبة 70%، بدعم من ارتفاع السهم OCI NV في بورصة امستردام، وهي الحصة التي يشارك فيها والده أنسي ساويرس بـ17.14%، وشقيقه سميح ساويرس بـ11.4%، وذلك وفق بيانات الشركة على بورصة يورونكست.

2- نجيب ساويرس

يأتي في المركز الثاني شقيه نجيب ساويرس بصافي ثروة 3.2 مليار دولار، حيث يعمل في قطاع الاتصالات، وقفزت ثروته بـ200 مليار دولار منذ إعداد تقرير في فوربيس عام 2020 حتى الانتهاء منه بداية العام الحالي وذلك بعدما باع شركة (أوراسكوم تيليكوم) لشركة الاتصالات الروسية (فيمبلكوم) .

تراجع ثروة محمد منصور من 3.3 مليار دولار إلى 2.5

3- محمد منصور

يأتي في المركز الثالث رجل الأعمال محمد منصور، كواحد من أغنى رجال الأعمال في مصر بصافي ثروة تقدر بـ2.5 مليار دولار، إلا أن ثروة محمد منصور تراجعت من 3.3 مليار دولار في مارس 2020، إلى 2.5 مليار دولار حالياً.

4- محمد الفايد

يأتي في المرتبة الرابعة رجل الأعمال محمد الفايد، بثروة تقدر 1.6 مليار دولار، ويعمل في قطاع التجزئة، ويمتلك الفايد فندق (Ritz Paris) الذى تم إعادة افتتاحه عام 2016 بعد تجديدات دامت لأربع سنوات، وقد تم إطلاق أسماء ضيوف الفندق من المشاهير على الأجنحة مثل Coco Chanel، فيما باع الفايد عام 2013 نادي فولهام الإنجليزي إلى الملياردير شاهد خان بقيمة مقدرة 300 مليون دولار.

5- يوسف منصور

في المرتبة الخامسة من رجال الأعمال يأتي يوسف منصور بصافي ثروة تقدر بـ1.5 مليار دولار، ويترأس مجلس إدارة مجموعة العائلة العملاقة (مجموعة منصور) الموزع لجنرال موتورز والتي أسسها والده لطفي منصور، كذلك تمتلك الشركة معدات «Caterpillar» فى مصر وعدد من الدول الأخرى.

6- ياسين منصور

من بين أغنى رجال في مصر يأتي ياسين منصور بصافي ثروة تقدر بـ1.1 مليار دولار وتمتلك قطاع المأكولات الجاهزة ماكدونالدز مصر وهي الموزع لعلامة السجائر «Gauloises».