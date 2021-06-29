أسعار اتوبيسات الوجه القبلي 2021.. محافظات الصعيد

اعتاد أغلب أهالي الصعيد على استقلال أتوبيسات الوجه القبلي في محافظات الصعيد، أثناء سفرهم من وإلى القاهرة ولدى كل محافظة عدة شركات تملك أسطولا كبيرا من السيارات الحديثة والكثير من الركاب يبحثون عن أسعار تذاكر أتوبيسات الوجه القبلي 2021 في محافظات سوهاج وقنا والأقصر والبلينا ومحافظة أسيوط، التي يختلف سعرها حسب الخدمات المقدمة والدرجة من الشركات للركاب.

ويفضل عدد كبير من أهالي الصعيد استقلال الاتوبيسات للسفر إلى محافظة القاهرة والمحافظات الأخرة وكذلك العودة، كونها سريعة وتصل قبل مواعيد وصول القطارات بتوفير ساعتين على الأقل في كل رحلة عن القطار، كما أن مواعيدها تناسبهم ليلا.

أسعار تذاكر اتوبيسات الوجه القبلي 2021.. جنوب مصر

وتبدأ أسعار تذاكر اتوبيسات الوجه القبلي 2021 في محافظات الصعيد من 105 جنيهات حتى 140 جنيها للتذكرة بحسب قائمة الأسعار التي تم رصدها من مكاتب الشركات في الصعيد وهي كالتالي:

- تبدأ أسعار تذاكر الاتوبيسات في الأقصر من 140 جنيه إلى 255 جنيه .

-تبدأ أسعار تذاكر الاتوبيسات من 130 جنيه إلى 235جنيه.

-تبدأ أسعار تذاكر الاتوبيس في سوهاج من 105 جنيه إلى 185 جنيه .

- يبلغ سعر تذكرة اتوبيس سوبر جيت في مركز بلينا 105 جنيه .

- يبلغ سعر تذكرة اتوبيس سوبر جيت جرجا 115 جنيه .

-تبدأ أسعار تذاكر الاتوبيسات من الغردقة إلى القاهرة والعكس من ١٥٠ جنيه حتى ٢٥٠ جنيه .

- تبدأ أسعار تذاكر الاتوبيسات في أسيوط من 100جنيه إلى 150جنيه.

مواعيد شركات الأتوبيس في الوجه القبلي 2021

أسعار تذاكر اتوبيسات الوجه القبلي 2021 تعتبر قليلة نسبيا عن القطارات التي ارتفعت أسعارها في الفترة الأخيرة فضلا عن موعد قيامها يناسب العديد من المواطنين والركاب في محافظات الصعيد ، فغالبية الشركات بحسب محمد عادل، مسؤول مكتب حجز أتوبي في قنا، هناك مواعيد الساعة 9 صباحا و11 صباحا و3 عصر و5 عصرا و8 مساءا والساعة 11 مساءا وحتى الساعة 1صباحا.