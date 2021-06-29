من هو أنسي ساويرس؟.. قصة نجاح بدأت بـ«3 موظفين»

تصدر اسم رجل الأعمال القبطي أنسي ساويرس، محركات البحث على شبكة الانترنت، بعد إعلان نبأ وفاته عن عمرا يناهز الـ91 عاما، بعد صراع مع المرض، وهو والد ثلاثة من رجال الأعمال الذين يعدون من أغنى أغنياء العالم، فهو والد نجيب ساويرس، ووالد ناصف ساويرس، ووالد سميح ساويرس.

أنسي ساويرس.. قصة رجل أعمال عصامي

وأنسي ساويرس، هو عميد أسرة «ساويرس» في مصر، تعود جذوره إلى محافظة سوهاج، ويعد أحد رجال الأعمال المصريين العصاميين، فبدأ حياته العملية بشركة صغيرة للمقاولات ما لبثت أن كبرت خلال سنوات قليلة حتى تم تأميم الشركة في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1961.

وأنسي ساويرس الذي هاجر إلى ليبيا في منتصف ستينات القرن العشرين، عاد إليها من جديد في منتصف السبعينات ليؤسس شركة مقاولات أخرى باسم "أوراسكوم"، كان مقر شركته عبارة عن حجرتين وصالة ويعمل بها 3 موظفين، إلا أنها توسعت بشكل كبير جدا في فترة الثمانينات والتسعينات، بعد أن انهى ابنائه الثلاثة تعليمهم خارج مصر، وعادوا ليوسعوا نشاط الشركة التي عملت في عدة مجالات أخرى غير المقاولات.

أسرة أنسي ساويرس

وأنسي ساويرس، هو ابن لأسرة المحامي نجيب ساويرس، والسيدة "بديعة عطا الله" التي كانت تقطن محافظة سوهاج، ولديه عدة أشقاء هم: "مراد ومختار وسميحة"، وهو من مواليد 30 أغسطس 1930، وكانت أسرته ميسورة الحال تمتلك أرضًا زراعية تتراوح بين 80 و100 فدان.

قصة صعود أنسي ساويرس

وارتبط أنسي ساويرس بوالده حتى انه اطلق اسمه على ابنه الأكبر رجل الأعمال نجيب أنسي نجيب ساويرس، وحاول والده أن يقنعه بالعمل في الزراعة بسوهاج إلا أن حب "أنسي" للتجارة جعله يتمرد، وبعد أن تخرج من كلية الزراعة اسس مع أخر يدعى لمعى يعقوب، عام 1950 شركة «لمعى وأنسي» للمقاولات والعنوان التلغرافى لهذه الشركة «أوراسكوم».

وكان أول عقد تحصل عليه شركة "انسي ساويرس" هي حفر آبار للمياه وتركيب طلمبات ومواسير فى 18 موقعًا بسوهاج، ثم حصلت على عقد إنشاء محطة مجارى أسيوط وبعدها توالت العقود، وكان معظمها مع وزارة الرى.