ساويرس يدعم نجله أنسي بمسابقة "أفكار الشباب لصناعة أفلام" في الجونة

دعّم المهندس نجيب ساويس، رئيس مهرجان الجونة، نجله "أنسي" في مسابقته المقامة حاليًا للشباب لتطوير صناعة أفلام السينما.

ويحضر المسابقة المقامة ضمن الدورة الرابعة من فعاليات مهرجان الجونة كل من الفنانة شيرين رضا والإعلامية ناردين فرج والمخرج أمير رمسيس.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، وحضر حفل الافتتاح أمس عدد من نجوم الفن أبرزهم "يسرا، ليلى علوي، أحمد السقا، آسر ياسين، عمرو يوسف، كندة علوش، ياسمين صبري، رانيا يوسف، أمينة خليل".

وحرصت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، خلال حفل الافتتاح، على تكريم الفنان الراحل محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصات "رضا" وفرقته الشهيرة، والتي كانت حققت نجاحًا كبيرًا وساهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدمت الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.