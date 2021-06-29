مصدر طبي يكشف سبب وفاة الملياردير أنسي ساويرس

كشف مصدر طبي عن سبب وفاة الملياردير أنسى ساويرس، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عامًا.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن وفاة أنسي ساويرس نتيجة إصابته بفشل كلوي، خضع على إثره للعلاج في أحد المستشفيات بمنتجع الجونة في الغردقة.

أبرز المعلومات عن أنسي ساويرس

أنسي ساويرس من مواليد 14 أغسطس 1930، وتخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة، ولديه 3 أبناء: «نجيب، سميح، ناصف»، وهو مؤسس ورئيس مجموعة شركات أوراسكوم.