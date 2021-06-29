رئيس جامعة قناة السويس: مشروعات تخرج الطلاب أول محاور التطوير

قال الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، إن مشروعات التخرج الطلابية تعتبر من أهم محاور خطة تطوير قطاع التعليم والطلاب التى تهدف إلى تحسين نوعية عملية التعليم والتعلم وتحويل الجامعة إلى الجامعة الذكية من خلال استخدام البرامج الالكترونية.

وناقشت كلية السياحة والفنادق بجامعة قناه السويس اليوم الثلاثاء، مشاريع التخرج الخاصة بطلاب السنة النهائية بمختلف الأقسام، وضمت العديد من الأفكار غير المسبوقة والتي تساعد في تنشيط السياحة وزيادة الدخل القومي.

وأكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، في تصريح صحفي اليوم، أن الجامعة تحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال مناقشة المشروعات الطلابية.

وأضاف شقيدف أنه تم مناقشة 39 مشروع تخرج لطلاب الفرقة الرابعة بالثلاث أقسام الكلية فيما أشار الدكتور محمد عبد الرحمن حجازى عميد الكلية إلى إن إجمالي عدد طلاب الفرقه الرابعة بالكلية بلغ 187 طالب وطالبة تم تقسيمهم لمجموعات تستهدف مناقشة أحدث الموضوعات الخاصة بتطوير قطاع السياحه والفنادق.

وقالت الدكتوره فاتن العليمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إن قسم الإرشاد السياحي قدم 10 مشروعات تخرج، قام بتحكيمها أثنين من أساتذة القسم ،بينما قدم قسم الدراسات الفندقية 8 مشروعات طلابية فيما قدم قسم الدراسات السياحية 21 مشروعا للتخرج، قام بتحكيمها ثلاثة من أساتذة الكلية.

وكان الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أعلن عن إجراء اختبارات القدرات لخريجي الثانوية العامة لكليات التمريض والسياحة والفنادق، والتربية الرياضية، والتربية بقسمي التربية الفنية والموسيقية والمعهد الفني للتمريض خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه يمكن للطلاب إجراء اختبارات القدرات قبل ترشيح الطالب للكلية بكليات «التمريض، السياحة والمعهد الفني للتمريض»، لافتا إلى أن اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الإلتحاق بكلية التمريض للعام الأكاديمي المقبل ستعقد بعد الانتهاء من اختبارات الثانوية العامة مباشرة.